Dias de Trovão 2, com Tom Cruise e Anne Hathaway, ganha data de estreia
Clássico sobre a NASCAR manterá alguns dos personagens mais icônicos das telonas
Mais de três décadas depois de Dias de Trovão levar a NASCAR para as telas de Hollywood, Tom Cruise voltará a interpretar o piloto Cole Trickle em uma sequência do filme. E, desta vez, o astro terá Anne Hathaway como companheira de elenco.
A participação de Hathaway em Dias de Trovão 2 foi confirmada neste sábado (29), durante a passagem dos atores pelo Daytona International Speedway, um dos circuitos mais tradicionais do automobilismo norte-americano. A sequência tem estreia prevista para 2 de junho de 2028.
Cruise chegou a compartilhar a notícia em suas próprias redes sociais, chamando a atenção dos fãs mais apaixonados.
Hathaway interpretará uma proprietária e engenheira de uma equipe de automobilismo. Detalhes sobre sua personagem e sobre a trama ainda não foram revelados.
Sobre Dias de Trovão
Lançado em 1990, a produção acompanha Cole Trickle, piloto que chega à principal categoria do automobilismo dos Estados Unidos e tenta conquistar espaço entre os grandes nomes da categoria.
No filme original, Trickle compete pela equipe de Harry Hogge, personagem de Robert Duvall, enquanto enfrenta uma série de desafios dentro e fora das pistas. Nicole Kidman também integrou o elenco.
Assim como aconteceu com o filme original, a nova produção pretende colocar o automobilismo no centro da história. A sequência será filmada para IMAX, além de receber exibição em formatos premium.
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