Edição de 2020 de All Star da NASCAR deve mudar para Bristol

Devido ao recente aumento do número de casos de Covid-19 na Carolina do Norte, a All-Star Race da NASCAR será transferida para Bristol (no Tennessee), sendo realizada no mesmo dia programado, em 15 de julho, várias fontes confirmaram ao Motorsport.com.

Espera-se que um número limitado de fãs seja autorizado a participar. Uma corrida da ARCA Menards Series também foi agendada nesse mesmo dia em Charlotte, mas o futuro dessa prova permanece indeterminado neste momento.

Um anúncio oficial das mudanças deve ocorrer ainda hoje. Não houve uma resposta imediata da NASCAR para uma solicitação de comentário.

A corrida manterá o horário das 20h (Brasília).

A Speedway Motorsports Inc. é proprietária dos ovais de Charlotte e Bristol, e a pista do Tennessee era uma opção para a All-Star depois que sua data original de maio foi remarcada, devido à pandemia.

A All-Star Race é um evento que geralmente apresenta vencedores de corridas do ano anterior e ex-campeões da Cup Series, que não vale pontos para o campeonato e dá US$ 1 milhão ao vencedor.

Charlotte tem recebido o evento desde que começou em 1985, com exceção de 1986, que foi realizada em Atlanta.

