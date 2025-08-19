A temporada regular da NASCAR Cup chega ao fim no Daytona International Speedway nesse final de semana, e William Byron já conquistou o título da temporada regular de maneira antecipada. 14 pilotos conquistaram a vaga para os playoffs e as duas últimas serão decididas neste fim de semana. Mas se você já está perdido ou é um novo fã que precisa de um guia, não precisa procurar mais.

Este ano marca o 11º ano com o formato de mata-mata. Originalmente chamado de "The Chase" em 2004 e envolvendo 10 pilotos que simplesmente tentavam acumular mais pontos do que os outros ao longo das 10 corridas finais, o sistema se tornou algo totalmente diferente na era moderna.

Foi há pouco mais de uma década que a NASCAR decidiu fazer uma reforma completa e introduzir um sistema de playoffs ampliado, eliminações e 10 corridas divididas em quatro rodadas distintas para determinar o campeão da temporada da Cup Series.

Então, como isso funciona exatamente? Aqui está um resumo simplificado de tudo isso:

Redefinindo os pontos para os 16 candidatos

William Byron, Hendrick Motorsports Chevrolet, Joey Logano, Team Penske Ford Foto de: Samuel Corum / Getty Images

Após as primeiras 26 corridas, todos os pilotos em tempo integral com uma vitória estão classificados para os playoffs. O restante do grupo de 16 pilotos é formado por aqueles com mais pontos na temporada regular, mas sem vitórias durante o ano.

Ao entrar em Daytona, Tyler Reddick e Alex Bowman são os únicos pilotos que estão atualmente dentro do páreo apenas com base nos pontos, mas um novo vencedor em Daytona pode eliminar qualquer um deles. Depois de Daytona, o grid dos playoffs será definido para as 10 últimas corridas do ano.

Redefinição de pontos: A classificação será reiniciada com todos os 16 pilotos do playoff recebendo 2.000 pontos. Os pontos de bônus acumulados durante a temporada regular são adicionados ao total: cinco pontos por vitória em corrida, um ponto por vitória em estágio e um punhado de pontos adicionais para os 10 pilotos mais altos na classificação antes da reinicialização. Isso inclui incríveis 15 pontos para o campeão da temporada regular. No entanto, eles não estarão sozinhos na pista.

Todos os pilotos que não conseguiram chegar aos playoffs ainda estarão competindo em cada fim de semana de corrida. Por que eles estão competindo? Bem, ainda há corridas para vencer e uma posição final mais alta em pontos para alcançar. Alguns também estão competindo por um emprego no próximo ano, como Daniel Suarez.

Três rodadas de eliminação

Rodada de 16: As três primeiras corridas dos playoffs formam a Rodada dos 16, onde os quatro pilotos com menos pontos (geralmente do 13º ao 16º) serão eliminados da disputa pelo título. Assim como na temporada regular, uma vitória de qualquer piloto nos playoffs, não importa a quantidade de pontos, o leva automaticamente para a rodada seguinte.

Corridas de 2025: Darlington Raceway, World Wide Technology Raceway (Gateway), Bristol Motor Speedway

O que esperar: Essa é a rodada em que muitos dos "candidatos" ficam de fora dos playoffs, como aqueles que normalmente não são competitivos, mas conseguiram chegar à linha de chegada em algum momento durante a temporada regular.

Em 2025, Gateway fará parte dos playoffs pela primeira vez, enquanto a prestigiada Southern 500 em Darlington abrirá os playoffs. Bristol é conhecida pelo caos, mas tem sido mais calma na era Next Gen devido à dificuldade de ultrapassagem. Essa é a rodada em que você simplesmente quer evitar qualquer erro não forçado. Os pilotos que cometerem erros e não conseguirem terminar as corridas serão os primeiros a serem eliminados.

Rodada de 12: Os pontos são redefinidos para 3.000 com todos os pontos de bônus adicionados de volta, bem como quaisquer pontos de bônus adicionais ganhos durante a Rodada de 16. O formato entre essas rodadas é muito semelhante, com mais três corridas, removendo os quatro pilotos com o menor número de pontos (do 9º ao 12º). Quando essa rodada terminar, metade do grid original dos playoffs terá desaparecido.

Corridas de 2025: New Hampshire Motor Speedway, Kansas Speedway, Charlotte Motor Speedway ROVAL

O que esperar: O 'miolo' dos playoffs é conhecido por ter seu quinhão de eliminações surpreendentes, já que fica mais difícil recorrer aos pontos de bônus com apenas oito avançando. Caso chegue a essa rodada, o 'estraga-prazeres' dos playoffs, Shane van Gisbergen, será o favorito óbvio no Roval, enquanto o Kansas é conhecido por ser uma das pistas intermediárias mais loucas. O NHMS também retorna aos playoffs pela primeira vez em vários anos e, com o mesmo pneu macio utilizado em Richmond, a estratégia será fundamental.

Rodada de 8: A pontuação foi redefinida para 4.000, incluindo pontos de bônus para mais um trecho de três corridas. Isso leva à penúltima corrida da temporada, na qual os quatro últimos pilotos sem vitória serão mais uma vez eliminados (do 5º ao 8º). A vitória de qualquer um dos oito pilotos restantes ao longo dessa rodada garante automaticamente a chance de conquistar o título na final. Haverá até pelo menos um piloto classificado por pontos, dependendo de quem vencer essas corridas.

Corridas de 2025: Las Vegas Motor Speedway, Talladega Superspeedway, Martinsville Speedway

O que esperar: Essa rodada é conhecida por seu drama com o fim do campeonato se aproximando. Ela já apresentou várias brigas físicas entre os candidatos ao título, principalmente em 2014, quando houve uma briga generalizada entre as equipes de Jeff Gordon e Brad Keselowski. Em 2015, Matt Kenseth foi suspenso depois de ter intencionalmente batido em Joey Logano, tirando-o da disputa dos playoffs como vingança por um incidente anterior.

A lista continua, incluindo a manobra de wall-ride (correr com o carro grudado na parede), agora proibida, que lançou Ross Chastain na final de 2022 e o transformou em uma sensação viral. Essa rodada geralmente é o clímax da temporada, ainda mais do que a decisão do título. Mas em 2025, ela deve ser ainda mais louca, pois Talladega passou para a Rodada de 8 pela primeira vez. Essa é uma mudança radical, que facilitará a entrada de um piloto surpresa na decisão do título.

Observação: quaisquer empates em pontos durante essas rodadas serão desfeitos pelo melhor resultado de um piloto durante as três corridas dessa rodada individual.

Championship 4 (final)

Na final, o vencedor leva tudo. Como esperado, esse é um dos aspectos mais controversos do formato atual dos playoffs. Você pode dominar a temporada inteira, mas um erro nessa corrida significa que você terminará o ano em quarto lugar.

Em Phoenix, os quatro pilotos restantes disputarão a 36ª e última corrida da temporada, já que os pontos são redefinidos para 5.000. Durante a corrida, não há pontos de estágio concedidos para os pilotos da final.

O formato é muito simples aqui: quem terminar à frente, ganha o título. Um empate, que aconteceu no formato antigo, durante a temporada de 2011, não é mais possível. Além disso, independentemente de onde se classificarem, os quatro candidatos têm a garantia de selecionar seus boxes antes dos outros pilotos.

Pista anfitriã: Phoenix Raceway

O que esperar: Desde o início do formato atual, há 11 anos, o campeão sempre ganhou a corrida final em todas as temporadas, até 2023. Chastain se tornou o primeiro piloto eliminado na era do mata-mata a estragar a festa e conquistar a vitória na decisão do título, atraindo a ira do campeão de 2023, Ryan Blaney, ao fazer isso.

A equipe Penske também está invicta desde que o Next Gen foi introduzido pela primeira vez em 2022. Joey Logano ganhou o título naquele ano, seguido por Blaney em 23, e depois Logano ganhou novamente, com Blaney em segundo lugar no ano passado. Se algum piloto da Penske chegar até aqui, ele se tornará automaticamente o favorito.

Os quatro pilotos para a Sprint Cup 2014: Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing Toyota, Ryan Newman, Richard Childress Racing Chevrolet, Joey Logano, Team Penske Ford, Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing Chevrolet Foto de: NASCAR Media

Phoenix tem sediado a final desde 2020. Quatro dos últimos cinco campeões largaram na primeira fila lá, portanto, a classificação será fundamental. Blaney é a exceção, conquistando o título a partir do 15º lugar no grid em 2023.

O Motorsport.com transmite toda a ação de pista das três principais categorias da NASCAR, a Cup Series, a Xfinity Series e a Truck Series, na PicTV. Clique aqui e se inscreva!

DIOGO REINA e ESTÁ PERTO DE DEFINIR FUTURO NA MOTOGP: Saiba TUDO pós-Áustria! MÁRQUEZ VIVE SEU AUGE?

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST pós-vitória de Diogo Moreira na Áustria:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!