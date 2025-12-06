Ex-piloto da NASCAR, Michael Annett morre aos 39 anos de idade

Michael Annett, que competiu em todos as três categorias nacionais da NASCAR e vencedor de corrida na NASCAR O'Reilly Auto Parts (antiga Xfinity), morreu aos 39 anos de idade. Nenhum detalhe foi fornecido sobre a natureza do falecimento de Annett até o momento, divulgado na noite de sexta-feira (05).

Annett também foi piloto da Cup em tempo integral de 2014 a 2016, participando de 106 corridas e chegando em 13º lugar na Daytona 500 de 2015. Ele pilotou para Tommy Baldwin e, mais tarde, para Harry Scott em sua carreira na NASCAR Cup. Ele nunca ficou acima do 33º lugar na classificação da Cup, mas a maior parte de seu sucesso veio na categoria intermediária - Annett competiu em 321 corridas na antiga Xfinity entre 2008 e 2021, incluindo várias temporadas como piloto da JR Motorsports.

Natural de Des Moines, Iowa, sua única vitória como piloto da NASCAR veio com a equipe de propriedade de Dale Earnhardt Jr., vencendo a abertura da temporada de 2019 em Daytona com seu companheiro de equipe Justin Allgaier logo atrás. Ele chegou a ocupar o quinto lugar na classificação do campeonato, em 2012, quando dirigia para a Richard Petty Motorsports. Ele também terminou entre os dez primeiros no campeonato seis vezes durante sua carreira na categoria.

Michael Annett, JR Motorsports Chevrolet Foto de: Sean Gardner / Getty Images

"Nossos pensamentos e orações estão com toda a família Annett com o falecimento de nosso amigo Michael Annett", disse a JR Motorsports em um comunicado. "Michael foi um membro importante da JRM de 2017 até se aposentar em 2021 e foi uma parte importante para nos transformar na organização de quatro carros que continuamos a ser hoje".

Annett participou de apenas nove corridas da Truck, conquistando um segundo lugar em Kentucky em 2008, terminando meio segundo atrás do vencedor da corrida Johnny Benson Jr.

O ex-piloto da JR também venceu duas vezes como piloto da ARCA, vencendo em Talladega em 2007 e em Daytona em 2008.

Annett fez sua última largada no nível nacional da NASCAR em 2021, terminando em décimo primeiro lugar na final de Phoenix. Ele também perdeu algumas corridas naquele ano devido a uma fratura no fêmur direito.

A NASCAR divulgou a seguinte declaração sobre o falecimento de Annett: "A NASCAR está profundamente triste ao saber do falecimento do ex-piloto da NASCAR Michael Annett. Michael era um competidor respeitado, cuja determinação, profissionalismo e espírito positivo eram sentidos por todos na garagem. Ao longo de sua carreira, ele representou nosso esporte com integridade e a paixão de um verdadeiro piloto. A NASCAR estende suas condolências à família e aos muitos amigos de Michael".

