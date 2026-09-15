Tricampeão da NASCAR Brasil, Gabriel Casagrande embarca em um novo desafios nos Estados Unidos na NASCAR, desta vez no Bristol Motor Speedway, um dos ovais mais tradicionais do automobilismo norte-americano.

O piloto realizou testes nesta segunda-feira (14) no Caraway Speedway, na Carolina do Norte, e admite uma boa expectativa para a corrida de 200 voltas nesta quinta-feira (17) pela equipe Surf USA Mobile na categoria ARCA Menards Series (AMS). A competição de base da NASCAR já foi palco por onde passaram pilotos campões da Cup Series como Kyle Busch e Joey Logano.

Casagrande vai acelerar o Toyota Camry número 38. O piloto paranaense venceu em sua estreia em um circuito oval da base da NASCAR norte-americana em 2025, quando competiu de Pro Late Model com a NEXUS Racing e Surf USA Mobile em New Smyrna, onde voltou a acelerar em fevereiro deste ano.

“Estou muito animado para mais esse desafio nos Estados Unidos. É uma grande oportunidade poder participar dessa prova em Bristol, um oval com tanta história para os fãs da NASCAR. Agradeço ao apoio dos meus patrocinadores que tornaram isso possível e também o trabalho da NASCAR Brasil. Vamos tentar levar mais resultado positivo para casa”, diz Casagrande, que é o líder do campeonato nacional em 2026.

A programação da AMS prevê a realização de um treino livre nesta quinta-feira, seguido da classificação e a disputa da corrida no mesmo dia. A largada está prevista para 18h30, no horário de Brasília. Por conta dos compromissos nos EUA, Casagrande disputa a programação da NASCAR Brasil em Curvelo (MG) a partir de sábado.

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