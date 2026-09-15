Gabriel Casagrande acelera em Bristol e disputa prova da NASCAR na ARCA Menards Series
Piloto paranaense compete em prova de 200 voltas nesta quinta-feira após realizar teste nesta segunda-feira na Carolina do Norte
Tricampeão da NASCAR Brasil, Gabriel Casagrande embarca em um novo desafios nos Estados Unidos na NASCAR, desta vez no Bristol Motor Speedway, um dos ovais mais tradicionais do automobilismo norte-americano.
O piloto realizou testes nesta segunda-feira (14) no Caraway Speedway, na Carolina do Norte, e admite uma boa expectativa para a corrida de 200 voltas nesta quinta-feira (17) pela equipe Surf USA Mobile na categoria ARCA Menards Series (AMS). A competição de base da NASCAR já foi palco por onde passaram pilotos campões da Cup Series como Kyle Busch e Joey Logano.
Casagrande vai acelerar o Toyota Camry número 38. O piloto paranaense venceu em sua estreia em um circuito oval da base da NASCAR norte-americana em 2025, quando competiu de Pro Late Model com a NEXUS Racing e Surf USA Mobile em New Smyrna, onde voltou a acelerar em fevereiro deste ano.
“Estou muito animado para mais esse desafio nos Estados Unidos. É uma grande oportunidade poder participar dessa prova em Bristol, um oval com tanta história para os fãs da NASCAR. Agradeço ao apoio dos meus patrocinadores que tornaram isso possível e também o trabalho da NASCAR Brasil. Vamos tentar levar mais resultado positivo para casa”, diz Casagrande, que é o líder do campeonato nacional em 2026.
A programação da AMS prevê a realização de um treino livre nesta quinta-feira, seguido da classificação e a disputa da corrida no mesmo dia. A largada está prevista para 18h30, no horário de Brasília. Por conta dos compromissos nos EUA, Casagrande disputa a programação da NASCAR Brasil em Curvelo (MG) a partir de sábado.
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