Nunca se deve dizer nunca, mas é mais do que provável que Chip Ganassi não esteja de volta ao mercado para ser proprietário da NASCAR Cup Series.

É uma pergunta razoável, considerando os 20 anos que Ganassi passou nos níveis mais altos da competição americana de stock car, mas também porque seu atual fornecedor de motores na IndyCar Series é a Honda, que está considerando a opção de participar da Cup Series nos próximos anos.

Se a Honda entrar para a Cup Series, a NASCAR também tem a opção, dentro do sistema de licenças que rege a disciplina, de liberar mais licenças de propriedade no mercado. Ganassi vendeu seu programa e suas licenças para a Trackhouse Racing após a temporada de 2021, mas ainda sabe o que fazer.

"Se estou aberto a isso, eu não diria 'sim' ou 'não', mas o que posso dizer é que não tive essa conversa com a Honda", respondeu Ganassi durante coletiva de imprensa na terça-feira a uma pergunta feita pelo Motorsport.com. "Nunca tive essa conversa com a NASCAR, mas também sou inteligente o suficiente para nunca dizer nunca".

Ganassi tem 20 vitórias na Cup Series e 24 vitórias na Xfinity Series, incluindo Daytona 500 e a Brickyard 400. Desde a saída da NASCAR, seu suceso continuou na IndyCar, com quatro campeonatos com Alex Palou em 2021, 2023, 2024 e 2025. Será que Ganassi já pensou no que Palou poderia fazer pilotando um carro da Cup Series, que é mais parecido com um carro da Indy do que nunca?

A comparação com Shane Van Gisbergen, um especialista que venceu quatro vezes este ano para a Trackhouse, é uma comparação muito fácil.

"Você está certo, então a resposta é sim (eu considerei o quão bom Palou poderia ser na NASCAR) porque a fórmula mudou desde que eu estava lá", disse Ganassi. "É uma fórmula que se presta ao tipo de corrida que fazemos e ao tipo de engenharia que fazemos, na qual somos bons. Portanto, a resposta é sim, mas não tive nenhuma dessas discussões nem pensei muito sobre isso".

Mas, novamente, nunca diga nunca.

