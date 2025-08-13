Todas as categorias

NASCAR Cup Watkins Glen

Harvick 'retruca' Larson após crítica a filme com sátira à NASCAR

Campeão de 2021 condenou a maneira como o longa retratou a categoria, mas vencedor da temporada de 2014 discorda

Olivia Nogueira
Publicado:
Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang awarded the regular season trophy

Foto de: NASCAR Media

Uma das principais produções sobre automobilismo de Hollywood, Talladega Nights (Ricky Bobby: A Toda Velocidade, no título em português), é um filme de comédia que conta a história de Ricky Bobby, piloto fictício da NASCAR que está no auge da carreira mas perde tudo quando Jean Girard, um campeão de Fórmula 1, aparece. Apesar da premissa divertida, o filme divide opiniões de fãs e entusiastas do esporte sobre seu impacto na imagem da NASCAR, com algumas pessoas acreditando que a obra é uma representação muito ridicularizada da categoria. 

Leia também:

Recentemente, em uma participação no podcast Games with Names, o campeão de 2021, Kyle Larson opinou sobre a influência do filme na opinião pública, criticando a forma como a NASCAR foi retratada. "Eu gosto do filme. Acho que ele não fez nada de bom pelo nosso esporte. Acho que transformou nosso esporte em uma piada, infelizmente. Mas é um dos filmes de corrida mais populares que existe... Sinto que é como o resto do mundo pensa sobre nosso filme agora", falou. 

Com Will Ferrell no papel do protagonista, o longa foi lançado em agosto de 2006 e arrecadou 47 milhões de dólares no fim de semana de estreia e 163 milhões de dólares ao redor do mundo. Além da comédia, o filme ficou marcado pela fala: "Se você não é o primeiro, você é o último". 

Após o comentário de Larson, seu atual companheiro de equipe na Cup, William Byron, fez uma postagem na rede social X concordando, dizendo que o filme 'não deveria ser a primeira coisa na qual as pessoas pensam". 

Porém, Kevin Harvick, campeão da Cup Series em 2014, discorda da análise feita pelos pilotos da Hendrick. Falando no podcast Happy Hour, compartilhou: "Achei hilário, é um filme engraçado. Acho que é um dos melhores". Ele ainda sugeriu uma sequência, indicando que "sabe onde poderia ser filmado". 

Em seguida, Harvick fez uma revelação sobre sua vida pessoal: ele comprou a mansão que foi utilizada no filme como a casa de Ricky Bobby. Ele e a esposa adquiriram a propriedade em outubro de 2023 por quase sete milhões de dólares e, agora, estão passando pelo processo de mudança. 

