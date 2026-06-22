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Relato da corrida
NASCAR Cup San Diego

Heim conquista primeira vitória na NASCAR Cup após disputa acirrada com Reddick em San Diego

Piloto do Toyota #67 da 23XI triunfou pela primeira vez na categoria apenas em sua 13ª largada na Cup Series; Motorsport.com transmitiu a prova na PhizTV

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Corey Heim, No. 67 23XI Racing Toyota

Foto de: Sean Gardner / Getty Images

No domingo, na Base Naval de Coronado, foi um confronto entre carros da 23XI, com o líder do campeonato, Tyler Reddick, enfrentando seu companheiro de equipe que não corre em tempo integral, Corey Heim, nas últimas voltas. O novato então conquistou sua primeira vitória na NASCAR Cup em apenas sua 13ª largada na carreira.

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Enquanto disputavam lado a lado pela liderança, eles bateram as laterais dos carros e Heim foi jogado contra o muro, mas saiu bem e passou o piloto do #45, ficando com caminho livre para a vitória.

Reddick sofreu um furo de pneu em seguida e, com dificuldades, cruzou a linha de chegada em 25º lugar. Ele agora mantém uma vantagem de apenas oito pontos sobre Denny Hamlin no campeonato.

Para Heim, de 23 anos, essa primeira vitória na carreira acontece em apenas sua 13ª largada na Cup, e a sexta na temporada 2026. Ele foi comandado pelo chefe de mecânicos Bootie Barker no box do Toyota #67.

Um dos momentos de destaque da corrida foi o acidente múltiplo que tirou o pole e favorito Shane Van Gisbergen, o novato Connor Zilisch e o piloto da Richard Childress Austin Hill.

 

Foi também uma dobradinha para a equipe de propriedade de Michael Jordan, com Bubba Wallace recuperando-se de uma desvantagem de duas voltas para conquistar seu melhor resultado da temporada.

Kyle Larson terminou em terceiro, Zane Smith em quarto e AJ Allmendinger em quinto. Chris Buescher, Ross Chastain, Riley Herbst, Ryan Blaney e Michael McDowell completaram o restante dos dez primeiros colocados.

Em sua estreia na NASCAR Cup, o ex-piloto de Fórmula 1 Kevin Magnussen marcou a volta mais rápida perto do final da corrida e terminou em 27º lugar.

O Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da corrida da NASCAR Cup Series em San Diego na plataforma PhizTV! Assista aqui!

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos Abandono
1
C. Heim 23XI Racing
 67 Toyota 75

3:36'49.275

   6    
2 United States D. Wallace Jr. 23XI Racing 23 Toyota 75

+10.365

3:36'59.640

 10.365 10 35  
3 United States K. Larson Hendrick Motorsports 5 Chevrolet 75

+10.689

3:36'59.964

 0.324 7 42  
4 United States Z. Smith Front Row Motorsports 38 Ford 75

+17.114

3:37'06.389

 6.425 7 33  
5 United States A. Allmendinger Kaulig Racing 16 Chevrolet 75

+17.623

3:37'06.898

 0.509 8 45  
6 United States C. Buescher RFK Racing 17 Ford 75

+17.880

3:37'07.155

 0.257 7 39  
7 United States R. Chastain TrackHouse Racing 1 Chevrolet 75

+18.431

3:37'07.706

 0.551 7 33  
8 United States R. Herbst 23XI Racing 35 Toyota 75

+19.236

3:37'08.511

 0.805 6 38  
9 United States R. Blaney Team Penske 12 Ford 75

+19.556

3:37'08.831

 0.320 8 44  
10 United States M. McDowell Spire Motorsports 71 Chevrolet 75

+24.135

3:37'13.410

 4.579 7 27  
11 United States R. Preece RFK Racing 60 Ford 75

+26.079

3:37'15.354

 1.944 7 45  
12 United States C. Elliott Hendrick Motorsports 9 Chevrolet 75

+27.364

3:37'16.639

 1.285 8 25  
13 Mexico D. Suarez Spire Motorsports 7 Chevrolet 75

+29.151

3:37'18.426

 1.787 9 28  
14 United States D. Hamlin Joe Gibbs Racing 11 Toyota 75

+29.920

3:37'19.195

 0.769 7 23  
15 United States T. Gibbs Joe Gibbs Racing 54 Toyota 75

+32.243

3:37'21.518

 2.323 8 29  
16 United States J. Nemechek Legacy Motor Club 42 Toyota 75

+32.924

3:37'22.199

 0.681 7 21  
17 United States C. Briscoe Joe Gibbs Racing 19 Toyota 75

+34.521

3:37'23.796

 1.597 7 20  
18 United States J. Logano Team Penske 22 Ford 75

+37.607

3:37'26.882

 3.086 7 23  
19 United States C. Hocevar Spire Motorsports 77 Chevrolet 75

+39.224

3:37'28.499

 1.617 6 27  
20 United States E. Jones Legacy Motor Club 43 Toyota 75

+43.624

3:37'32.899

 4.400 8 17  
21 United States T. Gilliland Front Row Motorsports 34 Ford 75

+45.737

3:37'35.012

 2.113 8 23  
22 United States A. Cindric Team Penske 2 Ford 75

+46.411

3:37'35.686

 0.674 9 15  
23 United States C. Ware Rick Ware Racing 51 Chevrolet 75

+50.422

3:37'39.697

 4.011 8 14  
24 United States A. Dillon Richard Childress Racing 3 Chevrolet 75

+54.229

3:37'43.504

 3.807 7 13  
25 United States T. Reddick 23XI Racing 45 Toyota 75

+1'11.907

3:38'01.182

 17.678 9 12  
26 United States A. Bowman Hendrick Motorsports 48 Chevrolet 75

+1'16.327

3:38'05.602

 4.420 8 11  
27 Denmark K. Magnussen TrackHouse Racing 91 Chevrolet 75

+1'18.006

3:38'07.281

 1.679 7 11  
28 United States J. Johnson Legacy Motor Club 84 Toyota 75

+1'39.930

3:38'29.205

 21.924 10 9  
29
J. Berry Wood Brothers Racing
 21 Ford 75

+1'54.299

3:38'43.574

 14.369 9 8  
30 United States T. Dillon Kaulig Racing 10 Chevrolet 74

+1 Volta

3:38'06.433

 1 Volta 9 7  
31 United States C. Custer Haas Factory Team 41 Chevrolet 72

+3 Voltas

3:37'47.841

 2 Voltas 8 6  
32 United States W. Byron Hendrick Motorsports 24 Chevrolet 68

+7 Voltas

3:37'53.370

 4 Voltas 9 6  
33 United States R. Stenhouse Jr. Hyak Motorsports 47 Chevrolet 59

+16 Voltas

2:54'19.288

 9 Voltas 8 4 Radiator
34 United States B. Keselowski RFK Racing 6 Ford 59

+16 Voltas

3:39'01.101

 44'41.813 13 3  
35 United States N. Gragson Front Row Motorsports 4 Ford 37

+38 Voltas

1:53'11.104

 22 Voltas 6 2 Acidente
36 United States A. Hill Richard Childress Racing 33 Chevrolet 31

+44 Voltas

1:32'31.764

 6 Voltas 4   Acidente
37
C. Zilisch TrackHouse Racing
 88 Chevrolet 31

+44 Voltas

1:32'31.799

 0.035 15 3 Acidente
38 New Zealand S. van Gisbergen TrackHouse Racing 97 Chevrolet 31

+44 Voltas

1:32'31.826

 0.027 15 1 Acidente
39 United States C. Bell Joe Gibbs Racing 20 Toyota 28

+47 Voltas

1:21'48.499

 3 Voltas 4 1 Motor
Ver resultados completos

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