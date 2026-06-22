Heim conquista primeira vitória na NASCAR Cup após disputa acirrada com Reddick em San Diego
Piloto do Toyota #67 da 23XI triunfou pela primeira vez na categoria apenas em sua 13ª largada na Cup Series; Motorsport.com transmitiu a prova na PhizTV
Foto de: Sean Gardner / Getty Images
No domingo, na Base Naval de Coronado, foi um confronto entre carros da 23XI, com o líder do campeonato, Tyler Reddick, enfrentando seu companheiro de equipe que não corre em tempo integral, Corey Heim, nas últimas voltas. O novato então conquistou sua primeira vitória na NASCAR Cup em apenas sua 13ª largada na carreira.
Enquanto disputavam lado a lado pela liderança, eles bateram as laterais dos carros e Heim foi jogado contra o muro, mas saiu bem e passou o piloto do #45, ficando com caminho livre para a vitória.
Reddick sofreu um furo de pneu em seguida e, com dificuldades, cruzou a linha de chegada em 25º lugar. Ele agora mantém uma vantagem de apenas oito pontos sobre Denny Hamlin no campeonato.
Para Heim, de 23 anos, essa primeira vitória na carreira acontece em apenas sua 13ª largada na Cup, e a sexta na temporada 2026. Ele foi comandado pelo chefe de mecânicos Bootie Barker no box do Toyota #67.
Um dos momentos de destaque da corrida foi o acidente múltiplo que tirou o pole e favorito Shane Van Gisbergen, o novato Connor Zilisch e o piloto da Richard Childress Austin Hill.
Foi também uma dobradinha para a equipe de propriedade de Michael Jordan, com Bubba Wallace recuperando-se de uma desvantagem de duas voltas para conquistar seu melhor resultado da temporada.
Kyle Larson terminou em terceiro, Zane Smith em quarto e AJ Allmendinger em quinto. Chris Buescher, Ross Chastain, Riley Herbst, Ryan Blaney e Michael McDowell completaram o restante dos dez primeiros colocados.
Em sua estreia na NASCAR Cup, o ex-piloto de Fórmula 1 Kevin Magnussen marcou a volta mais rápida perto do final da corrida e terminou em 27º lugar.
O Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da corrida da NASCAR Cup Series em San Diego na plataforma PhizTV! Assista aqui!
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|Abandono
|1
|
C. Heim 23XI Racing
|67
|Toyota
|75
|
3:36'49.275
|6
|2
|D. Wallace Jr. 23XI Racing
|23
|Toyota
|75
|
+10.365
3:36'59.640
|10.365
|10
|35
|3
|K. Larson Hendrick Motorsports
|5
|Chevrolet
|75
|
+10.689
3:36'59.964
|0.324
|7
|42
|4
|Z. Smith Front Row Motorsports
|38
|Ford
|75
|
+17.114
3:37'06.389
|6.425
|7
|33
|5
|A. Allmendinger Kaulig Racing
|16
|Chevrolet
|75
|
+17.623
3:37'06.898
|0.509
|8
|45
|6
|C. Buescher RFK Racing
|17
|Ford
|75
|
+17.880
3:37'07.155
|0.257
|7
|39
|7
|R. Chastain TrackHouse Racing
|1
|Chevrolet
|75
|
+18.431
3:37'07.706
|0.551
|7
|33
|8
|R. Herbst 23XI Racing
|35
|Toyota
|75
|
+19.236
3:37'08.511
|0.805
|6
|38
|9
|R. Blaney Team Penske
|12
|Ford
|75
|
+19.556
3:37'08.831
|0.320
|8
|44
|10
|M. McDowell Spire Motorsports
|71
|Chevrolet
|75
|
+24.135
3:37'13.410
|4.579
|7
|27
|11
|R. Preece RFK Racing
|60
|Ford
|75
|
+26.079
3:37'15.354
|1.944
|7
|45
|12
|C. Elliott Hendrick Motorsports
|9
|Chevrolet
|75
|
+27.364
3:37'16.639
|1.285
|8
|25
|13
|D. Suarez Spire Motorsports
|7
|Chevrolet
|75
|
+29.151
3:37'18.426
|1.787
|9
|28
|14
|D. Hamlin Joe Gibbs Racing
|11
|Toyota
|75
|
+29.920
3:37'19.195
|0.769
|7
|23
|15
|T. Gibbs Joe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|75
|
+32.243
3:37'21.518
|2.323
|8
|29
|16
|J. Nemechek Legacy Motor Club
|42
|Toyota
|75
|
+32.924
3:37'22.199
|0.681
|7
|21
|17
|C. Briscoe Joe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|75
|
+34.521
3:37'23.796
|1.597
|7
|20
|18
|J. Logano Team Penske
|22
|Ford
|75
|
+37.607
3:37'26.882
|3.086
|7
|23
|19
|C. Hocevar Spire Motorsports
|77
|Chevrolet
|75
|
+39.224
3:37'28.499
|1.617
|6
|27
|20
|E. Jones Legacy Motor Club
|43
|Toyota
|75
|
+43.624
3:37'32.899
|4.400
|8
|17
|21
|T. Gilliland Front Row Motorsports
|34
|Ford
|75
|
+45.737
3:37'35.012
|2.113
|8
|23
|22
|A. Cindric Team Penske
|2
|Ford
|75
|
+46.411
3:37'35.686
|0.674
|9
|15
|23
|C. Ware Rick Ware Racing
|51
|Chevrolet
|75
|
+50.422
3:37'39.697
|4.011
|8
|14
|24
|A. Dillon Richard Childress Racing
|3
|Chevrolet
|75
|
+54.229
3:37'43.504
|3.807
|7
|13
|25
|T. Reddick 23XI Racing
|45
|Toyota
|75
|
+1'11.907
3:38'01.182
|17.678
|9
|12
|26
|A. Bowman Hendrick Motorsports
|48
|Chevrolet
|75
|
+1'16.327
3:38'05.602
|4.420
|8
|11
|27
|K. Magnussen TrackHouse Racing
|91
|Chevrolet
|75
|
+1'18.006
3:38'07.281
|1.679
|7
|11
|28
|J. Johnson Legacy Motor Club
|84
|Toyota
|75
|
+1'39.930
3:38'29.205
|21.924
|10
|9
|29
|
J. Berry Wood Brothers Racing
|21
|Ford
|75
|
+1'54.299
3:38'43.574
|14.369
|9
|8
|30
|T. Dillon Kaulig Racing
|10
|Chevrolet
|74
|
+1 Volta
3:38'06.433
|1 Volta
|9
|7
|31
|C. Custer Haas Factory Team
|41
|Chevrolet
|72
|
+3 Voltas
3:37'47.841
|2 Voltas
|8
|6
|32
|W. Byron Hendrick Motorsports
|24
|Chevrolet
|68
|
+7 Voltas
3:37'53.370
|4 Voltas
|9
|6
|33
|R. Stenhouse Jr. Hyak Motorsports
|47
|Chevrolet
|59
|
+16 Voltas
2:54'19.288
|9 Voltas
|8
|4
|Radiator
|34
|B. Keselowski RFK Racing
|6
|Ford
|59
|
+16 Voltas
3:39'01.101
|44'41.813
|13
|3
|35
|N. Gragson Front Row Motorsports
|4
|Ford
|37
|
+38 Voltas
1:53'11.104
|22 Voltas
|6
|2
|Acidente
|36
|A. Hill Richard Childress Racing
|33
|Chevrolet
|31
|
+44 Voltas
1:32'31.764
|6 Voltas
|4
|Acidente
|37
|
C. Zilisch TrackHouse Racing
|88
|Chevrolet
|31
|
+44 Voltas
1:32'31.799
|0.035
|15
|3
|Acidente
|38
|S. van Gisbergen TrackHouse Racing
|97
|Chevrolet
|31
|
+44 Voltas
1:32'31.826
|0.027
|15
|1
|Acidente
|39
|C. Bell Joe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|28
|
+47 Voltas
1:21'48.499
|3 Voltas
|4
|1
|Motor
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