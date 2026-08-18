Homestead voltará a sediar fim de semana decisivo da NASCAR em 2027
Pista da Flórida continuará como palco das finais das três principais categorias
O Homestead-Miami Speedway continuará como sede das finais das três principais categorias nacionais da NASCAR em 2027, permanecendo como palco do fim de semana decisivo pelo segundo ano consecutivo.
O fim de semana dos campeonatos está programado para acontecer entre 12 e 14 de novembro de 2027. O autódromo da Flórida também passou por uma reforma de US$ 20 milhões.
A NASCAR Craftsman Truck Series realizará sua final na sexta-feira à noite, 12 de novembro, seguida pela decisão do título da NASCAR O'Reilly Auto Parts Series, no sábado, 13. A Cup Series encerrará o fim de semana no domingo, 14 de novembro.
"A comunidade do sul da Flórida está entusiasmada por sediar mais uma vez o campeonato da NASCAR em 2026 e 2027, já que o próximo ano marcará a 20ª vez que o autódromo sediará o evento", disse Guillermo Santa Cruz, presidente do Homestead-Miami Speedway.
"A emoção, o drama e a energia que envolvem o campeonato trazem enorme visibilidade, impacto econômico e engajamento para nossa comunidade, além de demonstrar o que o Homestead-Miami Speedway pode oferecer como um destino de primeira classe para grandes eventos."
Homestead recuperou seu lugar como sede da final em 2026, após cinco temporadas fora dessa posição. A NASCAR havia anunciado planos de promover um rodízio entre as pistas que recebem as decisões dos campeonatos, mas a permanência do circuito da Flórida em 2027 adia essa possibilidade por pelo menos mais um ano.
O circuito recebeu a última corrida da temporada da Cup Series entre 2002 e 2019 e, em 2026, retorna à posição de 36ª e última etapa do calendário.
Entre 2020 e 2025, o Phoenix Raceway foi o palco da decisão do campeonato. Com o retorno da final para Homestead, a pista do Arizona passa a ocupar a penúltima etapa da temporada.
O Motorsport.com transmite as três principais categorias da NASCAR ao vivo, na plataforma PhizTV. Clique aqui para assistir.
TUDO da MOTOGP no RIO! Bez e Martín DESABAFAM. Teto de gastos? FESTIVAL INTERLAGOS, Arena Cross e +
Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
NASCAR Brasil retorna a Londrina em momento estratégico para pilotos e equipes no campeonato
F1: FIA confirma data da audiência sobre recurso de McLaren e Red Bull contra pódio de Gasly em Mônaco
NASCAR Brasil: Calderón presta homenagem às vítimas de terremoto na Colômbia durante etapa de Londrina
Maratona em família: Giaffones dividem atenções entre Copa Truck e NASCAR Brasil em Londrina
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários