Homestead voltará a sediar fim de semana decisivo da NASCAR em 2027

O Homestead-Miami Speedway continuará como sede das finais das três principais categorias nacionais da NASCAR em 2027, permanecendo como palco do fim de semana decisivo pelo segundo ano consecutivo.

O fim de semana dos campeonatos está programado para acontecer entre 12 e 14 de novembro de 2027. O autódromo da Flórida também passou por uma reforma de US$ 20 milhões.

A NASCAR Craftsman Truck Series realizará sua final na sexta-feira à noite, 12 de novembro, seguida pela decisão do título da NASCAR O'Reilly Auto Parts Series, no sábado, 13. A Cup Series encerrará o fim de semana no domingo, 14 de novembro.

"A comunidade do sul da Flórida está entusiasmada por sediar mais uma vez o campeonato da NASCAR em 2026 e 2027, já que o próximo ano marcará a 20ª vez que o autódromo sediará o evento", disse Guillermo Santa Cruz, presidente do Homestead-Miami Speedway.

"A emoção, o drama e a energia que envolvem o campeonato trazem enorme visibilidade, impacto econômico e engajamento para nossa comunidade, além de demonstrar o que o Homestead-Miami Speedway pode oferecer como um destino de primeira classe para grandes eventos."

Homestead recuperou seu lugar como sede da final em 2026, após cinco temporadas fora dessa posição. A NASCAR havia anunciado planos de promover um rodízio entre as pistas que recebem as decisões dos campeonatos, mas a permanência do circuito da Flórida em 2027 adia essa possibilidade por pelo menos mais um ano.

O circuito recebeu a última corrida da temporada da Cup Series entre 2002 e 2019 e, em 2026, retorna à posição de 36ª e última etapa do calendário.

Entre 2020 e 2025, o Phoenix Raceway foi o palco da decisão do campeonato. Com o retorno da final para Homestead, a pista do Arizona passa a ocupar a penúltima etapa da temporada.

O Motorsport.com transmite as três principais categorias da NASCAR ao vivo, na plataforma PhizTV. Clique aqui para assistir.

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