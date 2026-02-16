Morre Robert Duvall, chefe de Tom Cruise em Dias de Trovão, aos 95 anos

Robert Duvall, ator norte-americano, vencedor do Oscar de Melhor Ator de 1984 com o filme A Força do Carinho, morreu aos 95 anos de idade. A informação foi confirmada pela própria esposa do ator nas redes sociais.

Além de papeis marcantes, como o que lhe rendeu a estatueta mais prestigiosa do mundo do cinema, Duvall também atuou em um dos filmes mais importante sobre automobilismo: Days of Thunder (Dias de Trovão).

O filme tem como protagonista Tom Cruise, no papel de Cole Trickle, um piloto que chega da Indy para as corridas da NASCAR, mas que enfrenta dificuldades em se adaptar ao estilo das corridas e de relacionamento com seu crew chief, Harry Hogge, papel de Duvall.

O personagem de Duvall foi inspirado no crew chief Harry Hide, que atuou nas décadas de 1960 a 1980, conquistando 56 vitórias na NASCAR e 88 poles, além de conseguir o título da temporada de 1970, com Bobby Isaac.

Lançado em 1990, a produção custou cerca de US$ 60 milhões, mas conseguiu arrecadar quase o triplo deste valor. Além disso, Dias de Trovão conseguiu uma indicação ao Oscar de melhor som.

Nos últimos anos, fala-se de uma sequência do filme, que também poderia ter um crossover do personagem de Cruise com Sonny Hayes, performado por Brad Pitt no filme Fórmula 1.

