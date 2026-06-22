Motivo de suspensão de partida da Copa do Mundo, protocolo antirraios é rotina na NASCAR; entenda

A Copa do Mundo da FIFA começou no último dia (11) e, com partidas nos Estados Unidos, México e Canadá, havia uma preocupação com a possibilidade de que os jogos fossem paralisados por causa das condições climáticas. Nesta segunda-feira (22), a partida entre França e Iraque, pela segunda rodada do Grupo I, foi interrompida na Filadélfia, porém, esta situação inoportuna aos fãs de futebol tem relação direta com o automobilismo.

Em 2012, um torcedor que compareceu à etapa de Pocono da NASCAR Cup Series, Brian Zimmerman, morreu próximo ao seu carro, no estacionamento do autódromo. O motivo: um raio que caiu próximo a ele, que também levou mais oito feridos ao hospital. Os fãs que também acompanharam a prova relataram nas redes sociais à época que não receberam qualquer aviso sobre a presença de raios na região.

A viúva e os feridos entraram com um processo contra a NASCAR e a direção do Pocono Raceway. Um júri do estado da Pensilvânia inocentou a categoria e o autódromo, em 2016.

Isso fez com que um protocolo fosse criado, com outras modalidades também aderindo. Os procedimentos partem de que se um raio cai em uma área de até oito milhas (quase 13 quilômetros), os eventos precisam ser paralisados por 30 minutos e todos que estão nele devem procurar abrigo seguro.

Esses 30 minutos podem ser prorrogados se outro raio cair. Por exemplo, caso uma nova descarga elétrica caia após decorridos 28 minutos da primeira intervenção, mais 30 minutos serão acrescidos.

Isso ocorre em diversos esportes, mas como a NASCAR ocorre durante todo o período primavera/verão, com várias ocasiões com tempestades, raios e afins, os fãs da maior categoria das Américas estão acostumados com isso.

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