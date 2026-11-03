Motorsport.com transmite final da NASCAR em Homestead; saiba horários e como assistir
Oval de 1,5 milha recebe as finais das três classes neste fim de semana; Motorsport.com exibe todas as corridas na PhizTV
Homestead-Miami Speedway
Foto de: Chris Graythen - Getty Images
Chegou a hora! A NASCAR visita o oval do Homestead-Miami Speeday para a grande final da temporada 2026 da Cup Series, da O'Reilly Series e da Truck Series! O Motorsport.com transmite todas as provas na pista da Flórida na plataforma PhizTV!
Na NASCAR Cup, William Byron, com o Chevrolet #24 da Hendrick Motorsports, venceu a corrida de Martinsville. A liderança do campeonato é de Kyle Larson, com 2469 pontos, seguido de Christopher Bell, com 2402 e Denny Hamlin, com 2399.
Na última etapa da O'Reilly Series, também em Martinsville, a vitória ficou com Carson Kvapil, com o Chevrolet #1 da JR Motorsports. A liderança do campeonato é de Justin Allgaier, com 2436 pontos. Jesse Love e Corey Day completam o top 3, com 2414 e 2413, respectivamente.
Já na última etapa da Truck Series, também em Martinsville, Chandler Smith venceu com o Ford #38 da Front Row Motorsports. Kaden Honeycutt segue na liderança, com 2403 pontos. Layne Riggs é o vice-líder, com 2383, enquanto Smith subiu para terceiro, com 2300.
As ações da NASCAR em Homestead começam com a prova da Truck Series, a Baptist Health 200, que começa às 21h30 de sexta-feira (06). Assista aqui!
A prova da O'Reilly Series em Homestead, a Hard Rock Bet 300, acontece neste sábado (07), às 19h. Assista aqui!
No domingo (08), às 17h, acontece a Straight Talk Wireless 400 da NASCAR Cup. A jornada começa meia-hora antes, às 16h30. Assista aqui!
A transmissão conta com a narração de Sergio Lago, a 'voz da NASCAR' no Brasil, e comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR do Motorsport.com. Se inscreva!
|
Categoria
|
Dia
|
Horário
|
Corrida
|
NASCAR Truck Series
|
Sexta-feira (06/10)
|
21h30
|
Baptist Health 200
|
NASCAR O'Reilly Auto Parts Series
|
Sábado (07/10)
|
19h00
|
Hard Rock Bet 300
|
NASCAR Cup Series
|
Domingo (08/11)
|
17h00
|
Straight Talk Wireless 400
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