Motorsport.com transmite Clash da NASCAR no Bowman Gray Stadium
Após sucesso e liderança em 2025, abertura da temporada terá cobertura do canal do Motorsport na plataforma Phiztv
O tradicional Clash marca, mais uma vez, a abertura da NASCAR Cup Series, a maior categoria do automobilismo das Américas, em um ‘esquenta’ para as 500 Milhas de Daytona, que neste ano será realizada no dia 15 de fevereiro.
E após grande sucesso na NASCAR na Pictv, o Motorsport.com volta com tudo para a transmissão do evento neste domingo, às 22h, horário de Brasília, no lendário Bowman Gray Stadium, desta vez na plataforma Phiztv.
Assim como no ano passado, a narração ficará por conta de Sergio Lago, considerado a ‘voz da NASCAR’ no Brasil, com os comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR no Motorsport.com.
Para assistir e ter a melhor experiência possível, com interações com a transmissão, a plataforma Phiztv oferece um cadastro simples e rápido. Para isso, basta acessar phiztv.com/motorsport.
Clique aqui para assistir ao CLASH ao vivo!
Causos com GALVÃO, REGI, EVERALDO MARQUES, BURTI e cia: ALFREDO BOKEL diz TUDO dos jornalistas da F1
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Morre 'Chumbinho' Becker, multicampeão brasileiro de motocross
F1: "Novos carros são mais divertidos" do que gerações anteriores, comemora Hamilton
MotoGP: Alex Márquez mira vaga em equipes de fábrica para 2027
MotoGP: LCR divulga moto de Diogo Moreira para temporada de 2026
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários