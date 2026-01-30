Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Morre 'Chumbinho' Becker, multicampeão brasileiro de motocross

Geral
Geral
Morre 'Chumbinho' Becker, multicampeão brasileiro de motocross

F1: "Novos carros são mais divertidos" do que gerações anteriores, comemora Hamilton

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: "Novos carros são mais divertidos" do que gerações anteriores, comemora Hamilton

MotoGP: Alex Márquez mira vaga em equipes de fábrica para 2027

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Alex Márquez mira vaga em equipes de fábrica para 2027

MotoGP: LCR divulga moto de Diogo Moreira para temporada de 2026

MotoGP
MotoGP
MotoGP: LCR divulga moto de Diogo Moreira para temporada de 2026

F-E: Evans segura pilotos da Porsche e vence eP de Miami; Di Grassi é 13º e Drugovich 18º

Fórmula E
Fórmula E
F-E: Evans segura pilotos da Porsche e vence eP de Miami; Di Grassi é 13º e Drugovich 18º

F1: Brundle teme 'falta de brutalidade' em 2026 com regulamento focado em gestão de energia

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Brundle teme 'falta de brutalidade' em 2026 com regulamento focado em gestão de energia

F1: Vasseur analisa shakedown como "primeiro passo", mas Leclerc ainda vê "grande ponto de interrogação"

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Vasseur analisa shakedown como "primeiro passo", mas Leclerc ainda vê "grande ponto de interrogação"

NASCAR adia Clash para segunda-feira à noite por causa da neve

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Cook Out Clash at Bowman Gray
NASCAR adia Clash para segunda-feira à noite por causa da neve
NASCAR Cup Cook Out Clash at Bowman Gray

Motorsport.com transmite Clash da NASCAR no Bowman Gray Stadium

Após sucesso e liderança em 2025, abertura da temporada terá cobertura do canal do Motorsport na plataforma Phiztv

Redação Motorsport.com
Publicado:
Add as a preferred source
Uma visão geral das corridas

O tradicional Clash marca, mais uma vez, a abertura da NASCAR Cup Series, a maior categoria do automobilismo das Américas, em um ‘esquenta’ para as 500 Milhas de Daytona, que neste ano será realizada no dia 15 de fevereiro.

Leia também:

E após grande sucesso na NASCAR na Pictv, o Motorsport.com volta com tudo para a transmissão do evento neste domingo, às 22h, horário de Brasília, no lendário Bowman Gray Stadium, desta vez na plataforma Phiztv.

Assim como no ano passado, a narração ficará por conta de Sergio Lago, considerado a ‘voz da NASCAR’ no Brasil, com os comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR no Motorsport.com.

Para assistir e ter a melhor experiência possível, com interações com a transmissão, a plataforma Phiztv oferece um cadastro simples e rápido. Para isso, basta acessar phiztv.com/motorsport.

Clique aqui para assistir ao CLASH ao vivo!

Causos com GALVÃO, REGI, EVERALDO MARQUES, BURTI e cia: ALFREDO BOKEL diz TUDO dos jornalistas da F1

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior NASCAR: Semanas após queda fatal de avião, casa de Greg Biffle é assaltada
Próximo artigo NASCAR adia Clash para segunda-feira à noite por causa da neve

Principais comentários

Mais de
Redação Motorsport.com

Morre 'Chumbinho' Becker, multicampeão brasileiro de motocross

Geral
Geral
Morre 'Chumbinho' Becker, multicampeão brasileiro de motocross

Ex-Fórmula Delta que agrediu adolescente de 16 anos é preso no DF; vítima continua na UTI em estado grave

Geral
Geral
Ex-Fórmula Delta que agrediu adolescente de 16 anos é preso no DF; vítima continua na UTI em estado grave

Scuderia Bandeiras consolida expansão em parceria com a Bassani Racing

F4 Brasil
F4 Brasil
Scuderia Bandeiras consolida expansão em parceria com a Bassani Racing

Últimas notícias

Morre 'Chumbinho' Becker, multicampeão brasileiro de motocross

Geral
Misc Geral
Morre 'Chumbinho' Becker, multicampeão brasileiro de motocross

F1: "Novos carros são mais divertidos" do que gerações anteriores, comemora Hamilton

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: "Novos carros são mais divertidos" do que gerações anteriores, comemora Hamilton

MotoGP: Alex Márquez mira vaga em equipes de fábrica para 2027

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP: Alex Márquez mira vaga em equipes de fábrica para 2027

MotoGP: LCR divulga moto de Diogo Moreira para temporada de 2026

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP: LCR divulga moto de Diogo Moreira para temporada de 2026