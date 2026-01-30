Motorsport.com transmite Clash da NASCAR no Bowman Gray Stadium

O tradicional Clash marca, mais uma vez, a abertura da NASCAR Cup Series, a maior categoria do automobilismo das Américas, em um ‘esquenta’ para as 500 Milhas de Daytona, que neste ano será realizada no dia 15 de fevereiro.

E após grande sucesso na NASCAR na Pictv, o Motorsport.com volta com tudo para a transmissão do evento neste domingo, às 22h, horário de Brasília, no lendário Bowman Gray Stadium, desta vez na plataforma Phiztv.

Assim como no ano passado, a narração ficará por conta de Sergio Lago, considerado a ‘voz da NASCAR’ no Brasil, com os comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR no Motorsport.com.

Para assistir e ter a melhor experiência possível, com interações com a transmissão, a plataforma Phiztv oferece um cadastro simples e rápido. Para isso, basta acessar phiztv.com/motorsport.

Clique aqui para assistir ao CLASH ao vivo!

