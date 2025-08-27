Todas as categorias

NASCAR Cup Darlington II

Motorsport.com transmite NASCAR Cup e Truck em Darlington e Xfinity em Portland; veja horários e como assistir

Canal do Motorsport.com na PicTV traz os principais campeonatos da maior categoria do automobilismo das Américas

Redação Motorsport.com
Editado:

A NASCAR terá dois destinos nesse final de semana: enquanto a Xfinity Series correrá no circuito misto de Portland, a Truck Series e a Cup Series correrão no tradicional circuito de Darlington, na Carolina do Sul. Toda a ação da maior categoria do automobilismo americano será transmitida pelo Motorsport.com na PicTV.

Darlington é um dos ovais que esteve presente na NASCAR desde a fundação da categoria, em 1950. Neste fim de semana, a pista de 1,366 milhas receberá duas das três principais categorias nacionais, incluindo o início dos playoffs da Cup Series e da Truck Series.

No sábado (30), às 13h, a Truck Series iniciará as sessões de corrida na 'Lady in Black', ou 'Dama de Preto', na primeira rodada dos playoffs. Mais tarde, às 20h30, a Xfinity Series terá sua corrida ainda da fase regular no Autódromo Internacional de Portland.

O principal campeonato da NASCAR, a Cup Series, realizará a primeira etapa dos playoffs no domingo, a partir das 18h30.

Todas as corridas terão transmissão ao vivo no canal do Motorsport.com na PicTV, com a narração de Sergio Lago e os comentários de Erick Gabriel. 

Para não perder nenhuma etapa, se inscreva em pictv.com/motorsport.

Redação Motorsport.com NASCAR Cup NASCAR XFINITY NASCAR Truck
