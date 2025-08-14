Richmond é um dos ovais mais tradicionais da NASCAR, recebendo corridas da categoria desde 1953. Neste fim de semana, a pista de ¾ de milha receberá duas das três principais categorias nacionais, com ambas vivendo momentos decisivos antes dos playoffs.

Nesta sexta-feira, às 20h30, a Truck Series definirá os 10 classificados para a fase final da categoria das picapes.

O principal campeonato da NASCAR, a Cup Series, realiza a penúltima etapa da fase de classificação neste sábado, a partir das 20h.

Ambas as corridas terão transmissão ao vivo no canal do Motorsport.com na PicTV, com a narração de Sergio Lago e os comentários de Erick Gabriel.

Para assistir à Truck Series, clique aqui.

Para assistir à Cup Series, clique aqui.

Para não perder nenhuma etapa, se inscreva em pictv.com/motorsport.

NASCAR AO VIVO é no Motorsport! Saiba COMO ASSISTIR às etapas de INDIANÁPOLIS

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!