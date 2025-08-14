Todas as categorias

NASCAR Cup Richmond

Motorsport.com transmite NASCAR Cup e Truck Series em Richmond; veja horários e como assistir

Canal do Motorsport.com na PicTV traz os principais campeonatos da maior categoria do automobilismo das Américas

Redação Motorsport.com
Editado:

Richmond é um dos ovais mais tradicionais da NASCAR, recebendo corridas da categoria desde 1953. Neste fim de semana, a pista de ¾ de milha receberá duas das três principais categorias nacionais, com ambas vivendo momentos decisivos antes dos playoffs.

Nesta sexta-feira, às 20h30, a Truck Series definirá os 10 classificados para a fase final da categoria das picapes.

O principal campeonato da NASCAR, a Cup Series, realiza a penúltima etapa da fase de classificação neste sábado, a partir das 20h.

Ambas as corridas terão transmissão ao vivo no canal do Motorsport.com na PicTV, com a narração de Sergio Lago e os comentários de Erick Gabriel. 

Para assistir à Truck Series, clique aqui

Para assistir à Cup Series, clique aqui.

Para não perder nenhuma etapa, se inscreva em pictv.com/motorsport.

