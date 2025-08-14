Motorsport.com transmite NASCAR Cup e Truck Series em Richmond; veja horários e como assistir
Canal do Motorsport.com na PicTV traz os principais campeonatos da maior categoria do automobilismo das Américas
Richmond é um dos ovais mais tradicionais da NASCAR, recebendo corridas da categoria desde 1953. Neste fim de semana, a pista de ¾ de milha receberá duas das três principais categorias nacionais, com ambas vivendo momentos decisivos antes dos playoffs.
Nesta sexta-feira, às 20h30, a Truck Series definirá os 10 classificados para a fase final da categoria das picapes.
O principal campeonato da NASCAR, a Cup Series, realiza a penúltima etapa da fase de classificação neste sábado, a partir das 20h.
Ambas as corridas terão transmissão ao vivo no canal do Motorsport.com na PicTV, com a narração de Sergio Lago e os comentários de Erick Gabriel.
