NASCAR Cup

Motorsport.com transmite NASCAR Cup e Xfinity em Gateway; veja horários e como assistir

Corridas estarão disponíveis gratuitamente em nosso canal na PicTV

Editado:

A NASCAR volta com tudo para mais um fim de semana decisivo. Cup e Xfinity Series realizarão suas etapas no World Wide Technology Raceway, em Gateway.

Leia também:

Enquanto o principal campeonato da categoria terá a segunda etapa dos playoffs, a Xfinity decidirá os 12 classificados para a fase final.

No sábado, às 20h30 (horário de Brasília) acontece a Nu Way 200 Sauced by Blues Hog, corrida da Xfinity Series. Segundo o Weather Channel, existe apenas 3% de risco de chuva, com temperatura máxima de 25° C e a mínima de 11° C.

Já no domingo, a partir das 15h30, acontece a Enjoy Illinois 300, prova da NASCAR Cup Series. A previsão do tempo do Weather Channel também prevê baixas chances de chuva, também na casa dos 3% de possibilidades. A máxima é de 25° C e a mínima de 9° C.

Ambas as corridas terão transmissão AO VIVO do canal do Motorsport.com na PicTV, com a narração de Sergio Lago, a ‘voz da NASCAR’ no Brasil nos últimos 20 anos, e os comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR no Motorsport.com.

A transmissão é gratuita e você pode interagir na transmissão ao se inscrever no canal: pictv.com/motorsport.

Para ver a corrida de sábado da Xfinity Series, clique aqui!

Para assistir todos os detalhes das 300 Milhas de Gateway da Cup, clique aqui!

