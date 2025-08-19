Motorsport.com transmite NASCAR Cup e Xfinity Series em Daytona; veja horários e como assistir
Canal do Motorsport.com na PicTV traz os principais campeonatos da maior categoria do automobilismo das Américas
A NASCAR retorna a um dos templos do automobilismo norte-americano para encerrar sua temporada regular. Neste fim de semana, Daytona volta a receber a Cup Series para a etapa derradeira antes do início dos playoffs, com a Xfinity Series também marcando presença.
Nesta sexta-feira, às 20h30, a Xfinity Series realiza a 24ª etapa da temporada 2025, sendo a antepenúltima antes do início dos playoffs.
O principal campeonato da NASCAR, a Cup Series, realiza a última etapa da fase de classificação neste sábado, a partir das 20h. (Veja no Leia Também acima como está a disputa pelas vagas).
Ambas as corridas terão transmissão ao vivo no canal do Motorsport.com na PicTV, com a narração de Sergio Lago e os comentários de Erick Gabriel.
Para não perder nenhuma etapa, se inscreva em pictv.com/motorsport.
DIOGO REINA e ESTÁ PERTO DE DEFINIR FUTURO NA MOTOGP: Saiba TUDO pós-Áustria! MÁRQUEZ VIVE SEU AUGE?
Ouça versão áudio do PÓDIO CAST pós-vitória de Diogo Moreira na Áustria:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
MotoGP: Quartararo confirma teste em Misano com motor V4 da Yamaha
F1 - Montoya: "Unidade de potência da Red Bull para 2026 pode surpreender"
F1: Massa traz atualizações do processo de 2008 e 'abre o coração'
Porsche Cup: Após jornada quase perfeita no Algarve, Muller vê quali duplo como trunfo no Estoril
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários