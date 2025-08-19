A NASCAR retorna a um dos templos do automobilismo norte-americano para encerrar sua temporada regular. Neste fim de semana, Daytona volta a receber a Cup Series para a etapa derradeira antes do início dos playoffs, com a Xfinity Series também marcando presença.

Nesta sexta-feira, às 20h30, a Xfinity Series realiza a 24ª etapa da temporada 2025, sendo a antepenúltima antes do início dos playoffs.

O principal campeonato da NASCAR, a Cup Series, realiza a última etapa da fase de classificação neste sábado, a partir das 20h. (Veja no Leia Também acima como está a disputa pelas vagas).

Ambas as corridas terão transmissão ao vivo no canal do Motorsport.com na PicTV, com a narração de Sergio Lago e os comentários de Erick Gabriel.

Para não perder nenhuma etapa, se inscreva em pictv.com/motorsport.

