NASCAR Cup Daytona 500

Motorsport.com transmite NASCAR Cup, O'Reilly e Truck em Daytona: veja horários e como assistir

Abertura da temporada 2026 no tradicional circuito oval estará disponível gratuitamente em nosso canal na PhizTV

Redação Motorsport.com
Publicado:
Joey Logano, Team Penske Ford

Foto de: Mike Ehrmann - Getty Images

Pilotos, liguem os motores! Neste final de semana, a NASCAR Cup terá a abertura oficial da temporada 2026 com a tradicional Daytona 500, além das etapas iniciais da Truck Series e a O'Reilly Series, antiga Xfinity, também em um dos mais icônicos circuitos ovais do mundo.

Leia também:

A ação na pista começa na noite de quinta-feira (12), com os tradicionais Duels, que definem o grid de largada, a partir das 21h. Segundo o Weather Channel, a previsão do tempo é de máxima de 20°C e mínima de 11°C, com tempo parcialmente nublado, mas apenas 11% de chances de chuva. Acompanhe a transmissão dos Duels aqui!

Já na sexta-feira (13), às 21h30, acontece a Fresh from Florida 250. O Weather Channel prevê temperatura máxima de 21°C e mínima de 11°C, com tempo parcialmente nublado e com 9% de chances de chuva. Confira a transmissão da Truck Series aqui!

No sábado (14), às 19h, será a vez da United Rentals 300. Segundo o Weather Channel, a previsão do tempo é de máxima de 22°C e mínima de 14°C, com tempo também parcialmente nublado, mas 12% de chances de chuva. Veja a transmissão da O'Reilly aqui!

No domingo (15), a grande prova de Daytona 500 começa às 16h30, mas com possibilidade de 55% de chuva ao longo da tarde, além da temperatura máxima de 24°C e 14° de mínima. Assista a transmissão da prova de abertura da NASCAR Cup aqui!

Todas as corridas terão transmissão AO VIVO do canal do Motorsport.com na PhizTV, com a narração de Sergio Lago, a ‘voz da NASCAR’ no Brasil nos últimos 20 anos, e os comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR no Motorsport.com.

A transmissão é gratuita e você pode interagir na transmissão ao se inscrever no canal: https://phiztv.com/motorsport/.

Ducati ASSUSTA? Bezzecchi x Álex x Pecco como 2ª força e evolução de MOREIRA: MOTOGP na Malásia!

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

