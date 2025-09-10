A NASCAR vai para o Tennessee para mais um rodada decisiva. Cup, Xfinity Series e Truck realizarão suas etapas no Bristol Motor Speedway, mas com o final de semana de corridas começando na quinta-feira (11).

Enquanto o principal campeonato da categoria terá a última etapa da primeira fase dos playoffs, a Xfinity chega para a primeira corrida do mata-mata. A Truck está em sua segunda prova das eliminatórias.

Na quinta-feira (11), às 21h, acontece a UNOH 200 Presented by Ohio Logistics, segunda etapa dos playoffs da Truck Series. Segundo o Weather Channel, a previsão do tempo é de máxima de 26°C e mínima de 11°C, com 11% de chances de chuva.

Na sexta (12), às 20h30 (horário de Brasília) acontece a Food City 300, primeira corrida do mata-mata da Xfinity Series. A previsão também é de máxima de 26°C e mínima de 11°C, com 6% de chances de chuva.

Já no sábado (13), a partir das 20h, acontece a Bristol Bass Pro Shops Night Race, prova que completa a primeira fase da NASCAR Cup Series. A previsão também prevê baixas chances de chuva, também na casa dos 8% de possibilidades. A máxima é de 27° C e a mínima de 12° C.

Ambas as corridas terão transmissão AO VIVO do canal do Motorsport.com na PicTV, com a narração de Sergio Lago, a ‘voz da NASCAR’ no Brasil nos últimos 20 anos, e os comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR no Motorsport.com.

A transmissão é gratuita e você pode interagir na transmissão ao se inscrever no canal: pictv.com/motorsport.

