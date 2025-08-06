Watkins Glen é o palco das três principais categorias nacionais da NASCAR neste fim de semana! O canal do Motorsport.com na PicTV transmitirá as três corridas da Cup, Xfinity e Truck Series da temporada 2025. Para assistir, basta visitar https://pictv.com/motorsport.

Tudo isso acompanhado da melhor transmissão do Brasil, com a narração de Sergio Lago, considerado ‘a voz’ da NASCAR no Brasil, dando emoção à categoria há 20 anos, e os comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR no Motorsport.com.

As ações começam nesta sexta-feira, às 18h, com a Truck Series direto de um dos templos do automobilismo norte-americano. Esta é a penúltima prova da temporada regular, antes do início dos playoffs.

No sábado, a ação em Watkins Glen continua com a prova da Xfinity Series, às 16h.

A Cup Series, principal categoria da NASCAR, terá mais uma etapa neste domingo, a partir das 14h30. A Cup se aproxima do fim da temporada regular, com a antepenúltima etapa antes do início dos playoffs. Todos os horários de Brasília.

