A NASCAR retorna, pela segunda vez em 2027, ao traçado de 1,5 milha de Atlanta, com a rodada da Cup Series e a O'Reilly Series no EchoPark Speedway e a Truck Series no Lime Rock Park, em Connecticut. Todas as corridas serão transmitidas no canal do Motorsport.com na PhizTV!

Na NASCAR Cup, Chase Briscoe, com o Toyota #19 da Joe Gibbs Racing, venceu pela primeira vez em 2026 no traçado de Chicagoland, que retornou à categoria depois de sete anos. O campeonato de pilotos é liderado por Denny Hamlin, com 764 pontos, seguido de Tyler Reddick, com 720, e Ryan Blaney, com 651.

Na O'Reilly Series, Brandon Jones, com o Toyota #20 da JR Motorsports, triunfou no último fim de semana de Chicagoland. Justin Allgaier segue na liderança, com 898 pontos, seguido por Jesse Love, com 703, e Corey Day, com 674.

Na última etapa da Truck Series, em San Diego, a vitória ficou com Layne Riggs, com a picape Ford #34 da Front Row Motorsport, e que continua na ponta da tabela, com 562 pontos, seguido de Kaden Honeycutt, com 497, e Chandler Smith, com 434.

As atividades começam no sábado (11) com a Truck Series na LiUNA 150, na pista de Lime Rock Park. A largada está marcada para 14h. Assista aqui!

Também no sábado, a O’Reilly Auto Parts Series estará a todo vapor a partir das 20h, com a Focused Health 250. Assista aqui!

No domingo (12), às 20h, acontece a Quaker State 400 Available at Walmart da NASCAR Cup. A jornada começa meia-hora antes, às 19h30. Assista aqui!

A transmissão conta com a narração de Sergio Lago, a 'voz da NASCAR' no Brasil, e comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR do Motorsport.com. Se inscreva!

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

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