NASCAR Cup Atlanta

Motorsport.com transmite NASCAR em Atlanta; veja quando e como assistir

Principais categorias estarão no EchoPark Speedway neste fim de semana

Publicado:
Alex Bowman, Hendrick Motorsports Chevrolet, Joey Logano, Team Penske Ford, Kyle Larson, Hendrick Motorsports Chevrolet

Alex Bowman, Hendrick Motorsports Chevrolet, Joey Logano, Team Penske Ford, Kyle Larson, Hendrick Motorsports Chevrolet

Foto de: Chris Graythen - Getty Images

Após o fim de semana da Daytona 500, a NASCAR retorna às atividades com a as segundas etapas da NASCAR Cup, O’Reilly Auto Parts Series e Truck Series em apenas dois dias.

Leia também:

Isso porque a categoria das picapes e a O’Reilly vão realizar suas corridas neste sábado. A Truck tem horário previsto para às 15h30. Mais tarde, às 19h, a segunda categoria em importância da NASCAR e que tem novo nome em 2026 iniciará a preparação para a corrida.

No domingo, o horário oficial da etapa de Atlanta da Cup Series é de 17h. Todos os horários citados são de Brasília.

O tempo pode ser um fator importante neste fim de semana no estado da Georgia. Neste sábado há previsão de chuva de 45% durante a tarde/noite na cidade de Hampton, local do EchoPark Speedway. Para o domingo, a previsão é mais otimista, com apenas 5% de chances de chuva.

O Motorsport.com transmitirá as três corridas, por meio da plataforma PhizTV. A narração será de Sergio Lago, a voz da NASCAR no Brasil há mais de 20 anos, e os comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR do Motorsport.com.

Para assistir à Truck, clique aqui.

Para assistir à O’Reilly, clique aqui.

Para assistir à Cup, clique aqui.

Aproveite para se inscrever no canal do Motorsport.com na PhizTV.

Mercedes realmente FAVORITA? RBR ESCONDENDO o jogo? Ferrari SONHANDO? TUDO sobre testes FINAIS da F1

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

