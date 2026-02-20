Motorsport.com transmite NASCAR em Atlanta; veja quando e como assistir
Após o fim de semana da Daytona 500, a NASCAR retorna às atividades com a as segundas etapas da NASCAR Cup, O’Reilly Auto Parts Series e Truck Series em apenas dois dias.
Isso porque a categoria das picapes e a O’Reilly vão realizar suas corridas neste sábado. A Truck tem horário previsto para às 15h30. Mais tarde, às 19h, a segunda categoria em importância da NASCAR e que tem novo nome em 2026 iniciará a preparação para a corrida.
No domingo, o horário oficial da etapa de Atlanta da Cup Series é de 17h. Todos os horários citados são de Brasília.
O tempo pode ser um fator importante neste fim de semana no estado da Georgia. Neste sábado há previsão de chuva de 45% durante a tarde/noite na cidade de Hampton, local do EchoPark Speedway. Para o domingo, a previsão é mais otimista, com apenas 5% de chances de chuva.
O Motorsport.com transmitirá as três corridas, por meio da plataforma PhizTV. A narração será de Sergio Lago, a voz da NASCAR no Brasil há mais de 20 anos, e os comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR do Motorsport.com.
Para assistir à Truck, clique aqui.
Para assistir à O’Reilly, clique aqui.
Para assistir à Cup, clique aqui.
Aproveite para se inscrever no canal do Motorsport.com na PhizTV.
