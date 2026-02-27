As três principais categorias da NASCAR nos Estados Unidos estarão também ‘virando à direita’ neste fim de semana. A Cup Series e a O’Reilly Auto Parts Series visitarão o circuito de Austin, no Texas, que também abriga categorias como a F1, MotoGP e WEC. Já a Truck Series fará sua estreia em St. Petersburg, em um evento conjunto com a Indy, que abre a temporada de 2026.

Assim como no último fim de semana, Truck e O’Reilly realizarão suas corridas no sábado. As picapes iniciam os trabalhos às 14h. Já a segunda categoria em importância da NASCAR às 17h. A Cup estará presente em Austin às 17h30 no domingo, todos os horários de Brasília.

Mais uma vez o fã da maior categoria das Américas poderá acompanhar tudo ao vivo, de graça e em português, no canal do Motorsport.com PhizTV. A narração fica por conta de Sergio Lago, a voz da NASCAR no Brasil há mais de 20 anos, e os comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR no Motorsport.com.

Para assistir a Truck em St. Pete, clique aqui.

Para assistir a O’Reilly em Austin, clique aqui.

Para assistir a Cup Series em Austin, clique aqui.

Aproveite para se cadastrar e seguir o canal do Motorsport.com na PhizTV, podendo interagir com a transmissão ao vivo.