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NASCAR Cup Bristol II

Motorsport.com transmite NASCAR em Bristol; saiba horários e como assistir

Cup Series, O'Reilly e Truck retornam ao 'Último Grande Coliseu', com provas começando na quinta-feira (17); Motorsport.com exibe todas as corridas na PhizTV

Redação Motorsport.com
Publicado:
Ty Gibbs, Joe Gibbs Racing Toyota, William Byron, Hendrick Motorsports Chevrolet

Ty Gibbs, Joe Gibbs Racing Toyota, William Byron, Hendrick Motorsports Chevrolet

Foto de: Jonathan Bachman - Getty Images

A NASCAR vai para o Bristol Motor Speedway para a terceira prova do Chase da Cup Series e O'Reilly Series e a primeira da fase final da Truck Series, na quinta-feira (17). O Motorsport.com transmite todas as provas no "Último Grande Coliseu" na plataforma PhizTV

O editor recomenda:

Na NASCAR Cup, Kyle Larson com o Chevrolet #5 da Hendrick Motorsports, encerrou a seca de vitórias em Gateway. Denny Hamlin segue liderando, com 2168 pontos, seguido de Larson, com 2159, e Christopher Bell, com 2150.

Na última etapa da O'Reilly Series, também em Gateway, a vitória ficou com Jesse Love, com o Chevrolet #2 da Richard Childress Racing. Sheldon Creed assumiu a liderança, com 2175 pontos, seguido de Justin Allgaier, com 2172, e Carson Kvapil, com 2166.

Na Truck Series, que inicia o Chase nesse final de semana, Layne Riggs começa na liderança, com 2100 pontos, seguido de Kaden Honeycutt e Chandler Smith

A prova da Truck Series em Bristol, a UNOH 250 Presented by Ohio Logistics, começa às 21h da quinta-feira (17). Assista aqui!

Já a prova da O'Reilly Series, a Food City 300, começa às 20h30 da sexta-feira (18). Assista aqui!

No sábado (19), às 20h30, acontece a Bass Pro Shops Night Race da NASCAR Cup. A jornada começa meia-hora antes, às 20h. Assista aqui!

A transmissão conta com a narração de Sergio Lago, a 'voz da NASCAR' no Brasil, e comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR do Motorsport.com. Se inscreva!

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