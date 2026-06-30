O Chicagoland Speedway será o grande palco da NASCAR nesse final de semana, com o retorno do oval de Illinois ao calendário pela primeira vez desde 2019. A ação começa com a O'Reilly Series no sábado (04), e continua com a Cup Series no domingo (05), todos com transmissão ao vivo do canal do Motorsport.com na PhizTV.

A Truck Series não correrá nesse final de semana, retornando apenas na próxima semana.

O último vencedor da NASCAR Cup foi Shane van Gisbergen, com o Chevrolet #97 da Trackhouse Racing em Sonoma. E temos uma mudança no campeonato. O novo líder é Denny Hemlin, com 719 pontos, apenas um a mais que Tyler Reddick. Ryan Blaney segue em terceiro, com 615.

Na O'Reilly Series Shane van Gisbergen, com o Chevrolet #9 da JR Motorsports, também venceu na classe na última etapa, em Sonoma. Justin Allgaier teve mais uma semana ruim, mas segue líder. O piloto de Illinoism, que correrá em casa nesta etapa, tem 858 pontos, seguidos por Jesse Love, com 651, e Corey Day, com 645.

As atividades começam no sábado (04) com a O'Reilly Series e a Cuervo 300. A largada está marcada para 18h30. Assista aqui!

No domingo (28), às 19h acontece a eero 400 da NASCAR Cup. A jornada começa meia-hora antes, às 18h30. Assista aqui!

A transmissão conta com a narração de Sergio Lago, a 'voz da NASCAR' no Brasil, e comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR do Motorsport.com. Se inscreva!

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