Motorsport.com transmite NASCAR no Chicagoland; saiba horários e como assistir
Cup Series e O'Reilly Series correm no circuito oval, que retorna ao calendário, com transmissão no canal do Motorsport.com na PhizTV
Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Bass Pro Shops William Byron, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Liberty University
Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images
O Chicagoland Speedway será o grande palco da NASCAR nesse final de semana, com o retorno do oval de Illinois ao calendário pela primeira vez desde 2019. A ação começa com a O'Reilly Series no sábado (04), e continua com a Cup Series no domingo (05), todos com transmissão ao vivo do canal do Motorsport.com na PhizTV.
A Truck Series não correrá nesse final de semana, retornando apenas na próxima semana.
O último vencedor da NASCAR Cup foi Shane van Gisbergen, com o Chevrolet #97 da Trackhouse Racing em Sonoma. E temos uma mudança no campeonato. O novo líder é Denny Hemlin, com 719 pontos, apenas um a mais que Tyler Reddick. Ryan Blaney segue em terceiro, com 615.
Na O'Reilly Series Shane van Gisbergen, com o Chevrolet #9 da JR Motorsports, também venceu na classe na última etapa, em Sonoma. Justin Allgaier teve mais uma semana ruim, mas segue líder. O piloto de Illinoism, que correrá em casa nesta etapa, tem 858 pontos, seguidos por Jesse Love, com 651, e Corey Day, com 645.
As atividades começam no sábado (04) com a O'Reilly Series e a Cuervo 300. A largada está marcada para 18h30. Assista aqui!
No domingo (28), às 19h acontece a eero 400 da NASCAR Cup. A jornada começa meia-hora antes, às 18h30. Assista aqui!
A transmissão conta com a narração de Sergio Lago, a 'voz da NASCAR' no Brasil, e comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR do Motorsport.com. Se inscreva!
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