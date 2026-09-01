Motorsport.com transmite NASCAR em Darlington; saiba horários e como assistir

A NASCAR retorna para o Darlington Speedway para a abertura do Chase, fase final que define os campeões da temporada 2026, com as corridas da Cup Series e O'Reilly Series no tradicional oval de 1,3 milhas da Carolina do Sul. O Motorsport.com transmite todas as provas na plataforma PhizTV!

Na NASCAR Cup, Ryan Preece, com o Ford #60 da RFK Racing, venceu a corrida noturna de Daytona e garantiu a última vaga para o Chase. Denny Hamlin terminou a temporada regular como o líder e agora está com 2.100 pontos, seguido de Ryan Blaney, com 2.075, e Tyler Reddick, com 2.065.

Na última etapa da O'Reilly Series, também em Daytona, a vitória ficou com Ryan Sieg, com o Chevrolet #38 da RSS Racing, a primeira da longa carreira. A liderança da temporada regular ficou com Justin Allgaier, seguido de Carson Kvapil e Sheldon Creed.

Já a Truck Series não corre neste fim de semana, retornando na próxima semana, em Bristol e já no Chase.

A prova da O'Reilly Series em Darlington, a Fleetio 200, começa às 20h30 do sábado (05). Assista aqui!

No domingo (06), às 18h, acontece a tradicional Cook Out Southern 500 da NASCAR Cup. A jornada começa meia-hora antes, às 17h30. Assista aqui!

A transmissão conta com a narração de Sergio Lago, a 'voz da NASCAR' no Brasil, e comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR do Motorsport.com. Se inscreva!

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