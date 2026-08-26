Motorsport.com transmite NASCAR em Daytona; saiba horários e como assistir

A fase regular da NASCAR Cup Series e da O'Reilly Series se encerra nesse final de semana, com as corridas noturnas de Daytona. Todas as provas no tradicionalíssimo oval serão transmitidas no canal do Motorsport.com na plataforma PhizTV!

Na NASCAR Cup, Ryan Blaney, com o Ford #12 da Team Penske, venceu a corrida de New Hampshire. O campeonato de pilotos é liderado por Denny Hamlin, com 1001 pontos, seguido do próprio Blaney, com 924, e Ty Gibbs, com 880.

No entanto, a disputa pelas últimas três vagas da fase final da Cup Series, o 'Chase', será entre cinco pilotos: Bubba Wallace, Austin Cindric, Shane Van Gisbergen, Ryan Preece e Brad Keselowski

Na última etapa da O'Reilly Series, em Iowa, a vitória ficou com Carson Kvapil, com o Chevrolet #1 da JR Motorsports. A liderança, na chegada à última prova da temporada regular, é de Justin Allgaier, com 1048 pontos, contra 810 de Kvapil e 782 de Sheldon Creed.

Parker Retzlaff, Sam Mayer, William Sawalich, Brent Crews, Taylor Gray e Rajah Caruth disputa uma das quatro vagas restantes para o 'Chase'.

Já a O'Reilly Series não corre neste fim de semana, retornando na próxima semana, em Darlington e já na fase do 'Chase'.

A prova da O'Reilly Series em Daytona, a Winn-Dixie 250 Powered by Coca-Cola, começa às 20h30 do sábado (28). Assista aqui!

No domingo (29), às 20h30, acontece a Coke Zero Sugar 400 da NASCAR Cup. A jornada começa meia-hora antes, às 20h. Assista aqui!

A transmissão conta com a narração de Sergio Lago, a 'voz da NASCAR' no Brasil, e comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR do Motorsport.com. Se inscreva!