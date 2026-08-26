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NASCAR Cup Daytona II

Motorsport.com transmite NASCAR em Daytona; saiba horários e como assistir

Cup Series e O'Reilly Series retornam ao icônico oval para decisão da temporada regular; Motorsport.com transmitirá provas na plataforma PhizTV

Redação Motorsport.com
Publicado:
Cole Custer, Haas Factory Team Ford, Justin Haley, Spire Motorsports Chevrolet

Foto de: Chris Graythen - Getty Images

A fase regular da NASCAR Cup Series e da O'Reilly Series se encerra nesse final de semana, com as corridas noturnas de Daytona. Todas as provas no tradicionalíssimo oval serão transmitidas no canal do Motorsport.com na plataforma PhizTV!

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Na NASCAR Cup, Ryan Blaney, com o Ford #12 da Team Penske, venceu a corrida de New Hampshire. O campeonato de pilotos é liderado por Denny Hamlin, com 1001 pontos, seguido do próprio Blaney, com 924, e Ty Gibbs, com 880.

No entanto, a disputa pelas últimas três vagas da fase final da Cup Series, o 'Chase', será entre cinco pilotos: Bubba Wallace, Austin Cindric, Shane Van Gisbergen, Ryan Preece e Brad Keselowski

Na última etapa da O'Reilly Series, em Iowa, a vitória ficou com Carson Kvapil, com o Chevrolet #1 da JR Motorsports. A liderança, na chegada à última prova da temporada regular, é de Justin Allgaier, com 1048 pontos, contra 810 de Kvapil e 782 de Sheldon Creed.

Parker Retzlaff, Sam Mayer, William Sawalich, Brent Crews, Taylor Gray e Rajah Caruth disputa uma das quatro vagas restantes para o 'Chase'.

Já a O'Reilly Series não corre neste fim de semana, retornando na próxima semana, em Darlington e já na fase do 'Chase'.

A prova da O'Reilly Series em Daytona, a Winn-Dixie 250 Powered by Coca-Cola, começa às 20h30 do sábado (28). Assista aqui!

No domingo (29), às 20h30, acontece a Coke Zero Sugar 400 da NASCAR Cup. A jornada começa meia-hora antes, às 20h. Assista aqui!

A transmissão conta com a narração de Sergio Lago, a 'voz da NASCAR' no Brasil, e comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR do Motorsport.com. Se inscreva!

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