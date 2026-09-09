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NASCAR Cup Gateway

Motorsport.com transmite NASCAR em Gateway; saiba horários e como assistir

Cup Series e O'Reilly Series vão ao oval de 1,250 milha pela primeira vez em 2026; Motorsport.com exibe todas as corridas na PhizTV

Redação Motorsport.com
Publicado:
Bubba Wallace, 23XI Racing Toyota

Bubba Wallace, 23XI Racing Toyota

Foto de: Sean Gardner - Getty Images

A NASCAR vai para o World Wide Technology Raceway para a segunda prova do Chase, fase final que define os campeões da temporada 2026, com as corridas da Cup Series e O'Reilly Series no oval de 1,250 milhas de Gateway. O Motorsport.com transmite todas as provas na plataforma PhizTV!

O editor recomenda:

Na NASCAR Cup, Christopher Bell, com o Toyota #20 da Joe Gibbs Racing, encerrou a seca de vitórias na Southern 500, em Darlington. Denny Hamlin segue liderando, com 2135 pontos, seguido de Bell, com 2123, e Ryan Blaney, com 2119.

Na última etapa da O'Reilly Series, também em Darlington, a vitória ficou com Sheldon Creed, com o Chevrolet #00 da Haas Factory Team. A liderança da temporada regular segue com Justin Allgaier, com 2135 pontos, seguido de Creed, com 2128, e Carson Kvapil, com 2116.

Já a Truck Series não corre neste fim de semana, retornando na próxima semana, em Bristol e já no Chase.

A prova da O'Reilly Series em Gateway, a Nu Way 225, começa às 20h30 do sábado (12). Assista aqui!

No domingo (13), às 16h, acontece a Enjoy Illinois 300 da NASCAR Cup. A jornada começa meia-hora antes, às 15h30. Assista aqui!

A transmissão conta com a narração de Sergio Lago, a 'voz da NASCAR' no Brasil, e comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR do Motorsport.com. Se inscreva!

KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?

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