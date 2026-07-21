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NASCAR Cup Indianápolis

Motorsport.com transmite NASCAR em Indianápolis; saiba horários e como assistir

Lendário oval receberá Cup Series e O'Reilly Series, com Truck Series na pista curta de Lucas Oil; Motorsport.com transmitirá prova na plataforma PhizTV

Redação Motorsport.com
Publicado:
Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing Toyota, William Byron, Hendrick Motorsports Chevrolet

Foto de: Justin Casterline / Getty Images

A NASCAR vai correr no lendário Indianapolis Motor Speedway neste final de semana, com corridas da Cup Series e O'Reilly Series no oval de 2,5 milhas e a prova da Truck Series na pista curta de Lucas Oil Indianapolis Raceway Park, com 0,686 milha. Todas as corridas serão transmitidas no canal do Motorsport.com na PhizTV!

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Na NASCAR Cup, Joey Logano, com o Ford #22 da Penske, venceu a corrida de North Wilkesboro em 2026. O campeonato de pilotos é liderado por Denny Hamlin, com 842 pontos, seguido de Tyler Reddick, com 774, e Ryan Blaney, com 755.

Na última etapa da O'Reilly Series, em Atlanta, a vitória ficou com Justin Allgaier, com o Chevrolet #7 da JR Motorsports, que segue na liderança com 966 pontos, seguido de Jesse Love, com 726, e Sheldon Creed, com 693.

Na última etapa da Truck Series, em North Wilkesboro, a vitória ficou com Chandler Smith, com a picape Ford #38 da Front Row Motorsports. A liderança continua com Layne Riggs, com 640 pontos, seguido de Kaden Honeycutt, com 581, e do próprio Smith, com 514.

As atividades começam na sexta-feira (24) com a Truck Series na TSport 200. A largada está marcada para 21h. Assista aqui!

A prova da O'Reilly no tradicional oval de Indianápolis, a Pennzoil 250, começa às 17h do sábado (25). Assista aqui!

No domingo (26), às 15h, acontece a Brickyard 400 da NASCAR Cup. A jornada começa meia-hora antes, às 14h30. Assista aqui!

A transmissão conta com a narração de Sergio Lago, a 'voz da NASCAR' no Brasil, e comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR do Motorsport.com. Se inscreva!

Ogura 'ACIMA' de Martín? MÁRQUEZ, Diogo BRILHANDO e mais: os DESTAQUES da 1ª metade da MOTOGP 2026

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

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