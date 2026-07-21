A NASCAR vai correr no lendário Indianapolis Motor Speedway neste final de semana, com corridas da Cup Series e O'Reilly Series no oval de 2,5 milhas e a prova da Truck Series na pista curta de Lucas Oil Indianapolis Raceway Park, com 0,686 milha. Todas as corridas serão transmitidas no canal do Motorsport.com na PhizTV!

Na NASCAR Cup, Joey Logano, com o Ford #22 da Penske, venceu a corrida de North Wilkesboro em 2026. O campeonato de pilotos é liderado por Denny Hamlin, com 842 pontos, seguido de Tyler Reddick, com 774, e Ryan Blaney, com 755.

Na última etapa da O'Reilly Series, em Atlanta, a vitória ficou com Justin Allgaier, com o Chevrolet #7 da JR Motorsports, que segue na liderança com 966 pontos, seguido de Jesse Love, com 726, e Sheldon Creed, com 693.

Na última etapa da Truck Series, em North Wilkesboro, a vitória ficou com Chandler Smith, com a picape Ford #38 da Front Row Motorsports. A liderança continua com Layne Riggs, com 640 pontos, seguido de Kaden Honeycutt, com 581, e do próprio Smith, com 514.

As atividades começam na sexta-feira (24) com a Truck Series na TSport 200. A largada está marcada para 21h. Assista aqui!

A prova da O'Reilly no tradicional oval de Indianápolis, a Pennzoil 250, começa às 17h do sábado (25). Assista aqui!

No domingo (26), às 15h, acontece a Brickyard 400 da NASCAR Cup. A jornada começa meia-hora antes, às 14h30. Assista aqui!

A transmissão conta com a narração de Sergio Lago, a 'voz da NASCAR' no Brasil, e comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR do Motorsport.com. Se inscreva!

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