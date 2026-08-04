A NASCAR visita nesta semana o Iowa Speedway, com corridas da Cup Series e O'Reilly Series. Todas as corridas serão transmitidas no canal do Motorsport.com na PhizTV!

Na NASCAR Cup, Corey Heim, com o Toyota #67 da 23XI Racing, venceu a corrida de Indianápolis. O campeonato de pilotos é liderado por Denny Hamlin, com 886 pontos, seguido de Tyler Reddick, com 802, e Ryan Blaney, com 766.

Na última etapa da O'Reilly Series, em Indianápolis, a vitória ficou com Carson Kvapil, com o Chevrolet #91 da DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports. A liderança segue com Justin Allgaier, agora com 1016 pontos, seguido de Kvapil, com 751, e Jesse Love, com 747.

Já a Truck Series não corre neste fim de semana, retornando no próximo, em Richmond.

A prova da O'Reilly no tradicional oval de Indianápolis, a Hy-Vee PERKS 250, começa às 18h do sábado (25). Assista aqui!

No domingo (26), às 16h30, acontece a Iowa Corn 350 da NASCAR Cup. A jornada começa meia-hora antes, às 16h. Assista aqui!

A transmissão conta com a narração de Sergio Lago, a 'voz da NASCAR' no Brasil, e comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR do Motorsport.com. Se inscreva!

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