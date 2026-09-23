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NASCAR Cup Kansas II

Motorsport.com transmite NASCAR no Kansas; saiba horários e como assistir

Cup Series e Truck correrão na pista de 1,5 milha pela segunda vez em 2026; Motorsport.com exibe todas as corridas na PhizTV

Redação Motorsport.com
Editado:
Denny Hamlin, Toyota da Joe Gibbs Racing

Denny Hamlin, Toyota da Joe Gibbs Racing

Foto de: Chris Graythen - Getty Images

A NASCAR volta para o Kansas Speedway para a quarta etapa do Chase da Cup Series e a segunda da Truck Series. O Motorsport.com transmite todas as provas no oval de 1,5 milha na plataforma PhizTV

O editor recomenda:

Na NASCAR Cup, Joey Logano com o Ford #22 da Team Penske, venceu a prova de Bristol marcada por uma briga entre Ryan Blaney e Carson Hocevar. Kyle Larson assumiu a liderança do campeonato, com 2206 pontos, seguido de Denny Hamlin, com 2205, e Logano, que subiu para terceiro e agora tem com 2190.

Na última etapa da Truck Series, também em Bristol, a vitória ficou com Jake Garcia, com a picape Ford #98 da ThorSport Racing. Layne Riggs segue na ponta, com 2125 pontos, seguido de Kaden Honeycutt, com 2122, e Chandler Smith, com 2095.

A O'Reilly Series não corre nesse fim de semana, retornando para a etapa de Las Vegas, no dia 3 de outubro.

A prova da Truck Series no Kansas, a Race to Stop Suicide 200, começa às 14h de sábado (26). Assista aqui!

No domingo (27), às 16h, acontece a Hollywood Casino 400 da NASCAR Cup. A jornada começa meia-hora antes, às 15h30. Assista aqui!

A transmissão conta com a narração de Sergio Lago, a 'voz da NASCAR' no Brasil, e comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR do Motorsport.com. Se inscreva!

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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