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NASCAR Cup Las Vegas II

Motorsport.com transmite NASCAR em Las Vegas; saiba horários e como assistir

Cup Series e O'Reilly voltam à correr na pista da 'Cidade dos Cassinos' em 2026; Motorsport.com exibe todas as corridas na PhizTV

Redação Motorsport.com
Publicado:
Shane van Gisbergen, Trackhouse Racing Chevrolet; Brad Keselowski, RFK Racing Ford

Foto de: Chris Graythen - Getty Images

A NASCAR volta para o Las Vegas Motor Speedway para a quinta etapa do Chase da Cup Series e a quarta da O'Reilly Series. O Motorsport.com transmite todas as provas no oval de 1,5 milha na plataforma PhizTV

O editor recomenda:

Na NASCAR Cup, Kyle Larson, com o Chevrolet #5 da Hendrick Motorsports, venceu a prova do Kansas e aumentou a vantagem na liderança do campeonato, com 2282 pontos, seguido de Denny Hamlin, com 2256, e Christopher Bell, que subiu para terceiro e agora tem com 2232.

Na última etapa da O'Reilly Series, em Bristol, a vitória ficou com Sheldon Creed, com o Chevrolet #00 da Haas Factory Team, permanecendo na ponta, com 2235 pontos, seguido de Justin Allgaier, com 2224, e Carson Kvapil, com 2198.

A Truck Series não corre nesse fim de semana, retornando para a etapa de Charlotte, no dia 9 de outubro.

A prova da O'Reilly Series em Las Vegas, a Focused Health 302, começa às 20h30 de sábado (3). Assista aqui!

No domingo (4), às 18h30, acontece a South Point 400 da NASCAR Cup. A jornada começa meia-hora antes, às 18h. Assista aqui!

A transmissão conta com a narração de Sergio Lago, a 'voz da NASCAR' no Brasil, e comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR do Motorsport.com. Se inscreva!

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