Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

NASCAR Cup Las Vegas

Motorsport.com transmite NASCAR em Las Vegas; saiba horários e como assistir

Fim de semana na pista de 1,5 milha terá transmissão no canal do Motorsport.com na PhizTV

Redação Motorsport.com
Publicado:
Josh Berry, Wood Brothers Racing Ford; Daniel Suarez, Trackhouse Racing Chevrolet

A NASCAR segue do lado oeste dos Estados Unidos e no fim de semana a Cup e a O’Reilly Auto Parts Series estarão em Las Vegas, para a quinta etapa de ambos os campeonatos.

Leia também:

Depois que Ryan Blaney triunfou em Phoenix, se tornando o primeiro piloto da Ford a vencer em 2026, as atenções se voltam para o desafio da primeira pista de 1,5 milha sem ser superspeedway da temporada.

Neste domingo, às 17h acontece a Pennzoil 400 presented by Jiffy Lube, com transmissão ao vivo do canal do Motorsport.com na PhizTV. A jornada começa meia-hora antes, às 16h30.

No sábado, a O’Reilly Auto Parts Series estará a todo vapor a partir das 18h30, todos os horários de Brasília. Além disso, a previsão do tempo indica que não há chances de chuva.

A transmissão conta com a narração se Sergio Lago, considerado ‘a voz’ da NASCAR no Brasil, e os comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR do Motorsport.com.

Faça seu cadastro, login e siga o canal do Motorsport.com ao clicar aqui.

Para assistir à corrida da O’Reilly Auto Parts Series no sábado, clique aqui.

Para assistir à corrida da Cup Series no domingo, clique aqui.

Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior NASCAR Cup: Blaney vence corrida em Phoenix marcada por recorde de bandeiras amarelas

Principais comentários

Mais de
Redação Motorsport.com

CAR Racing anuncia Mauro Vogel como novo consultor técnico na Stock Car

Stock Car
Stock Car
CAR Racing anuncia Mauro Vogel como novo consultor técnico na Stock Car

F1: Alonso compara situação atual da Aston Martin-Honda com a da McLaren na década passada

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da China
F1: Alonso compara situação atual da Aston Martin-Honda com a da McLaren na década passada

F1: Previsão do tempo, horários e onde assistir o GP da China

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da China
F1: Previsão do tempo, horários e onde assistir o GP da China

Últimas notícias

F1: Russell explica por que escolhe Verstappen como "companheiro dos sonhos"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Russell explica por que escolhe Verstappen como "companheiro dos sonhos"

CAR Racing anuncia Mauro Vogel como novo consultor técnico na Stock Car

Stock Car
STCK Stock Car
CAR Racing anuncia Mauro Vogel como novo consultor técnico na Stock Car

VÍDEO MotoGP: Veja detalhes do Autódromo de Goiânia, considerado um 'circuito anti-Márquez'

MotoGP
MGP MotoGP
GP do Brasil
VÍDEO MotoGP: Veja detalhes do Autódromo de Goiânia, considerado um 'circuito anti-Márquez'

F1 - Leclerc comenta regras de 2026: "Duelos divertidos, mas mais estratégicos"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da China
F1 - Leclerc comenta regras de 2026: "Duelos divertidos, mas mais estratégicos"