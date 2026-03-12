Motorsport.com transmite NASCAR em Las Vegas; saiba horários e como assistir

A NASCAR segue do lado oeste dos Estados Unidos e no fim de semana a Cup e a O’Reilly Auto Parts Series estarão em Las Vegas, para a quinta etapa de ambos os campeonatos.

Depois que Ryan Blaney triunfou em Phoenix, se tornando o primeiro piloto da Ford a vencer em 2026, as atenções se voltam para o desafio da primeira pista de 1,5 milha sem ser superspeedway da temporada.

Neste domingo, às 17h acontece a Pennzoil 400 presented by Jiffy Lube, com transmissão ao vivo do canal do Motorsport.com na PhizTV. A jornada começa meia-hora antes, às 16h30.

No sábado, a O’Reilly Auto Parts Series estará a todo vapor a partir das 18h30, todos os horários de Brasília. Além disso, a previsão do tempo indica que não há chances de chuva.

A transmissão conta com a narração se Sergio Lago, considerado ‘a voz’ da NASCAR no Brasil, e os comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR do Motorsport.com.

Faça seu cadastro, login e siga o canal do Motorsport.com ao clicar aqui.

Para assistir à corrida da O’Reilly Auto Parts Series no sábado, clique aqui.

Para assistir à corrida da Cup Series no domingo, clique aqui.

