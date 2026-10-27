Motorsport.com transmite NASCAR em Martinsville; saiba horários e como assistir
Categoria retorna ao oval de meia milha para o penúltimo fim de semana do ano; Motorsport.com exibe todas as corridas na PhizTV
A NASCAR volta para o Martinsville Speedway para a nona e penúltima etapa do Chase da Cup Series, a oitava da O'Reilly Series e a sexta da Truck Series. O Motorsport.com transmite todas as provas na icônica pista na plataforma PhizTV!
Na NASCAR Cup, Kyle Larson, com o Chevrolet #5 da Hendrick Motorsports, venceu a corrida de Talladega. Ele segue na liderança do campeonato, com 2441 pontos, seguido de Denny Hamlin, com 2368, e Christopher Bell, com 2367.
Na última etapa da O'Reilly Series, também em Talladega, a vitória ficou com Sammy Smith, com o Chevrolet #8 da JR Motorsports. A liderança do campeonato é de Jesse Love, com 2401 pontos. Justin Allgaier e Corey Day completam o top 3, com 2382 e 2372, respectivamente.
Já na última etapa da Truck Series, também em Talladega, Sammy Smith venceu com o Chevrolet #7 da Spire Motorsports em sua participação especial para mexer um pouco com a briga no Chase.. Kaden Honeycutt segue na liderança, com 2371 pontos. Layne Riggs é o vice-líder, com 2328, enquanto Tj Majeski é o terceiro, com 2230.
As ações da NASCAR em Martinsville começam com a prova da Truck Series, a Black's Tire 200, que começa às 19h de sexta-feira (30). Assista aqui!
A prova da O'Reilly Series em Martinsville, a National Debt Relief 250, acontece neste sábado (31), às 17h. Assista aqui!
No domingo (01), às 15h, acontece a Xfinity 500 da NASCAR Cup. A jornada começa meia-hora antes, às 14h30. Assista aqui!
A transmissão conta com a narração de Sergio Lago, a 'voz da NASCAR' no Brasil, e comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR do Motorsport.com. Se inscreva!
|
Categoria
|
Dia
|
Horário
|
Corrida
|
NASCAR Truck Series
|
Sexta-feira (30/10)
|
19h00
|
Black's Tire 200
|
NASCAR O'Reilly Auto Parts Series
|
Sábado (31/10)
|
17h00
|
National Debt Relief 250
|
NASCAR Cup Series
|
Domingo (01/11)
|
15h00
|
Xfinity 500
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