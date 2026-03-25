A NASCAR vai para a Virginia para as corridas na pista de meia milha de Martinsville da Cup e da O’Reilly Auto Parts Series.

Tyler Reddick, com Toyota #45 da 23XI, continua como a grande força da temporada 2026 da NASCAR Cup depois de conquistar a quarta vitória na temporada 2026 em Darlington e com 325 pontos no campeonato de pilotos, seguidos por Ryan Blaney, com 230, e Bubba Wallace, com 205.

Na O'Reilly, o veterano Justin Allgaier, com o Chevrolet #7 da JR Motorsport e que venceu a última corrida em Darlington, lidera a tabela, com 306 pontos, seguidos pelo atual campeão Jesse Love, com 254, e Carson Kvapil, com 222.

Neste domingo (29), às 16h30 acontece a Cook Out 400, com transmissão ao vivo do canal do Motorsport.com na PhizTV. A jornada começa meia-hora antes, às 16h.

No sábado, a O’Reilly Auto Parts Series estará a todo vapor a partir das 16h30, todos os horários de Brasília. Além disso, a previsão do tempo indica que há pouquíssima de chuva nos dois dias.

A transmissão conta com a narração se Sergio Lago, considerado ‘a voz’ da NASCAR no Brasil, e os comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR do Motorsport.com.

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