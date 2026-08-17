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NASCAR Cup New Hampshire

Motorsport.com transmite NASCAR em New Hampshire; saiba horários e como assistir

Oval de uma milha receberá Cup Series e Truck Series; Motorsport.com transmitirá prova na plataforma PhizTV

Editado:
Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing Toyota

A NASCAR vai para o estado de New Hampshire para mais uma etapa da Cup Series e da Truck Series. Todas as corridas no oval de uma milha serão transmitidas no canal do Motorsport.com na plataforma PhizTV!

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Na NASCAR Cup, Joey Logano, com o Ford #22 da Team Penske, venceu a corrida de Richmond. O campeonato de pilotos é liderado por Denny Hamlin, com 969 pontos, seguido de Ryan Blaney, com 854, e Ty Gibbs, com 842.

Na última etapa da Truck Series, em Richmond, a vitória ficou com Kaden Honeycutt, com a picape Toyota #11 da Tricon Garage. A liderança, na chegada à última prova da temporada regular, é de Layne Riggs, com 753, contra 692 de Honeycutt e 603 de Chandler Smith.

Já a O'Reilly Series não corre neste fim de semana, retornando na próxima semana, em Daytona.

A prova da Truck Series em New Hampshire, a Team EJP 175, começa às 14h30 do sábado (22). Assista aqui!

No domingo (23), às 16h00, acontece a Dollar Tree 301 da NASCAR Cup. A jornada começa meia-hora antes, às 15h30. Assista aqui!

A transmissão conta com a narração de Sergio Lago, a 'voz da NASCAR' no Brasil, e comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR do Motorsport.com. Se inscreva!

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Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

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