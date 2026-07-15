Depois de 30 anos, a NASCAR irá correr no traçado de 0,625 milha, ou 1 km, de North Wilkesboro valendo pontos, com a rodada da Cup Series e da Truck Series na pista curta da Carolina do Norte. Todas as corridas serão transmitidas no canal do Motorsport.com na PhizTV!

Na NASCAR Cup, Ryan Blaney, com o Ford #12 da Penske, venceu na segunda corrida de Atlanta em 2026. O campeonato de pilotos é liderado por Denny Hamlin, com 791 pontos, seguido de Tyler Reddick, com 767, e Ryan Blaney, com 726.

Na última etapa da Truck Series, em Lime Rock Park, a vitória ficou com Grant Enfinger, com a picape Chevrolet #9 da CR7 Motorsports. A liderança segue com Layne Riggs, com 595 pontos, seguido de Kaden Honeycutt, com 551, e Chandler Smith, com 441.

A O'Reilly Series não corre nesse final de semana, retornando na etapa de Indianápolis da categoria.

As atividades começam no sábado (18) com a Truck Series na Faith Fest 250. A largada está marcada para 13h30. Assista aqui!

No domingo (19), às 20h, acontece a Window World 450 da NASCAR Cup. A jornada começa meia-hora antes, às 19h30. Assista aqui!

A transmissão conta com a narração de Sergio Lago, a 'voz da NASCAR' no Brasil, e comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR do Motorsport.com. Se inscreva!

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