Motorsport.com transmite NASCAR em North Wilkesboro; saiba horários e como assistir
Tradicional pista de 0,625 milha na Carolina do Norte receberá Cup Series e Truck Series; Motorsport.com transmitirá corridas na plataforma PhizTV
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Foto de: David Jensen / Getty Images
Depois de 30 anos, a NASCAR irá correr no traçado de 0,625 milha, ou 1 km, de North Wilkesboro valendo pontos, com a rodada da Cup Series e da Truck Series na pista curta da Carolina do Norte. Todas as corridas serão transmitidas no canal do Motorsport.com na PhizTV!
Na NASCAR Cup, Ryan Blaney, com o Ford #12 da Penske, venceu na segunda corrida de Atlanta em 2026. O campeonato de pilotos é liderado por Denny Hamlin, com 791 pontos, seguido de Tyler Reddick, com 767, e Ryan Blaney, com 726.
Na última etapa da Truck Series, em Lime Rock Park, a vitória ficou com Grant Enfinger, com a picape Chevrolet #9 da CR7 Motorsports. A liderança segue com Layne Riggs, com 595 pontos, seguido de Kaden Honeycutt, com 551, e Chandler Smith, com 441.
A O'Reilly Series não corre nesse final de semana, retornando na etapa de Indianápolis da categoria.
As atividades começam no sábado (18) com a Truck Series na Faith Fest 250. A largada está marcada para 13h30. Assista aqui!
No domingo (19), às 20h, acontece a Window World 450 da NASCAR Cup. A jornada começa meia-hora antes, às 19h30. Assista aqui!
A transmissão conta com a narração de Sergio Lago, a 'voz da NASCAR' no Brasil, e comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR do Motorsport.com. Se inscreva!
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