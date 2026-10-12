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NASCAR Cup Phoenix II

Motorsport.com transmite NASCAR em Phoenix; saiba horários e como assistir

Categoria realiza segunda etapa no Arizona em 2026; Motorsport.com exibe todas as corridas na PhizTV

Redação Motorsport.com
Editado:
Ryan Blaney, Team Penske

Ryan Blaney, Team Penske

Foto de: Meg Oliphant / Getty Images

A NASCAR volta para o Phoenix Raceway para a sétima etapa do Chase da Cup Series, a sexta da O'Reilly Series e a quarta da Truck Series. O Motorsport.com transmite todas as provas no tradicional oval de uma milha na plataforma PhizTV

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Na NASCAR Cup, Chase Briscoe, com o Toyota #19 da Joe Gibbs Racing, venceu a prova de Charlotte. Kyle Larson segue na liderança do campeonato, com 2367 pontos, seguido de Denny Hamlin, com 2318, e Christopher Bell, que segue em terceiro, com 2316.

Na última etapa da O'Reilly Series, também em Charlotte, a vitória ficou com Corey Day, com o Chevrolet #17 da Hendrick Motorsports. Sheldon Creed permanece na ponta, com 2294 pontos, seguido de Jesse Love, com 2292, e Day, com 2287.

Já na última etapa da Truck Series, em Charlotte, a vitória ficou com Layne Riggs, com o Ford #34 da Front Row Motorsports. Kayden Honeycutt é o líder com 2251. Riggs é o vice-líder com 2234, enquanto Chandler Smith tem 2174.

As ações da NASCAR em Phoenix começam com a prova da Truck Series, a Zero Carbon Bioethanol 150, que começa às 20h30 de sexta-feira (16). Assista aqui!

A prova da O'Reilly Series em Phoenix, a Timberland PRO 200, acontece neste sábado (17), às 20h30. Assista aqui!

No domingo (18), às 16h, acontece a Freeway Insurance 500 da NASCAR Cup. A jornada começa meia-hora antes, às 15h30. Assista aqui!

A transmissão conta com a narração de Sergio Lago, a 'voz da NASCAR' no Brasil, e comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR do Motorsport.com. Se inscreva!

Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia

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