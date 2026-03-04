Motorsport.com transmite NASCAR em Phoenix; saiba horários e como assistir

A NASCAR realiza neste fim de semana a terceira etapa da temporada de 2026 da Cup Series e da O'Reilly Auto Parts Series. O palco é o mesmo, o Phoenix Raceway, que recebeu a final das três principais categorias nacionais de 2020 a 2025.

Em jogo, uma rara invencibilidade na Cup, após Tyler Reddick conquistar a terceira vitória seguida, depois de três provas, se tornando assim o primeiro piloto da história a realizar tal feito. Na O'Reilly, veremos se Austin Hill mantém a boa fase, e a liderança, depois de passar por Daytona, Atlanta e Austin.

A corrida da O'Reilly Auto Parts Series acontece neste sábado, a partir das 21h30. No dia seguinte, a Cup inicia suas atividades às 16h30, todos horários de Brasília.

As corridas das principais categorias da NASCAR dos Estados Unidos são transmitidas ao vivo, gratuitamente e em português pelo canal do Motorsport.com na PhizTV, com a narração de Sergio Lago, 'a voz da NASCAR' no Brasil há mais de 20 anos, e os comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR no Motorsport.com.

Para se inscrever no canal, clique aqui.

EVERALDO MARQUES conta TUDO sobre F1 na GLOBO, causos e ligação com AUTOMOBILISMO na carreira

Watch: EVERALDO MARQUES conta TUDO sobre F1 na GLOBO, causos e ligação com AUTOMOBILISMO na carreira

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!