NASCAR Cup

Motorsport.com transmite NASCAR em Phoenix; saiba horários e como assistir

Etapa no Arizona terá transmissão ao vivo do canal do Motorsport.com na PhizTV

Redação Motorsport.com
Editado:
Christopher Bell, Joe Gibbs Racing Toyota, Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing Toyota, Kyle Larson, Hendrick Motorsports Chevrolet

A NASCAR realiza neste fim de semana a terceira etapa da temporada de 2026 da Cup Series e da O'Reilly Auto Parts Series. O palco é o mesmo, o Phoenix Raceway, que recebeu a final das três principais categorias nacionais de 2020 a 2025.

Leia também:

Em jogo, uma rara invencibilidade na Cup, após Tyler Reddick conquistar a terceira vitória seguida, depois de três provas, se tornando assim o primeiro piloto da história a realizar tal feito. Na O'Reilly, veremos se Austin Hill mantém a boa fase, e a liderança, depois de passar por Daytona, Atlanta e Austin.

A corrida da O'Reilly Auto Parts Series acontece neste sábado, a partir das 21h30. No dia seguinte, a Cup inicia suas atividades às 16h30, todos horários de Brasília.

As corridas das principais categorias da NASCAR dos Estados Unidos são transmitidas ao vivo, gratuitamente e em português pelo canal do Motorsport.com na PhizTV,  com a narração de Sergio Lago, 'a voz da NASCAR' no Brasil há mais de 20 anos, e os comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR no Motorsport.com.

Para se inscrever no canal, clique aqui.

NASCAR Cup: Reddick supera Van Gisbergen e conquista vitória histórica

