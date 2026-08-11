Motorsport.com transmite NASCAR em Richmond; saiba horários e como assistir
Oval de 0,750 milha receberá Cup Series e Truck Series; Motorsport.com transmitirá prova na plataforma PhizTV
Foto de: Chris Graythen - Getty Images
A NASCAR vai para o estado da Virginia para a etapa de Richmond da Cup Series e da Truck Series. Todas as corridas no oval de 0,750 milha serão transmitidas no canal do Motorsport.com na plataforma PhizTV!
Na NASCAR Cup, Ty Gibbs, com o Toyota #54 da Joe Gibbs Racing, venceu a corrida de Iowa. O campeonato de pilotos é liderado por Denny Hamlin, com 923 pontos, seguido de Gibbs, com 820, e Ryan Blaney, com 813.
Na última etapa da Truck Series, no Lucas Oil Indianapolis Raceway Park, a vitória ficou com Layne Riggs, com a picape Ford #34 da Front Row Motorsports, e que segue na liderança, com 716 pontos. Kaden Honeycutt e Chandler Smith completam o top 3 da classificação, com 616 e 563 pontos, respectivamente.
Já a O'Reilly Series não corre neste fim de semana, retornando em duas semanas, em Daytona.
A prova da Truck Series em Richmond, a Black's Tire 250 presented by BTS Rewards, começa às 20h30 da sexta-feira (14). Assista aqui!
No sábado (26), às 20h, acontece a Cook Out 400 da NASCAR Cup. A jornada começa meia-hora antes, às 19h30. Assista aqui!
A transmissão conta com a narração de Sergio Lago, a 'voz da NASCAR' no Brasil, e comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR do Motorsport.com. Se inscreva!
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