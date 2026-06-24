Motorsport.com transmite NASCAR em Sonoma; saiba horários e como assistir
Cup Series e O'Reilly Series correm no circuito misto da Califórnia, com transmissão no canal do Motorsport.com na PhizTV
O Sonoma Raceway será o grande palco da NASCAR nesse final de semana. A ação começa com a O'Reilly Series no sábado (27), e continua com a Cup Series no domingo (28), todos com transmissão ao vivo do canal do Motorsport.com na PhizTV.
A Truck Series não correrá nesse final de semana, retornando apenas em julho.
O último vencedor da NASCAR Cup foi Corey Heim, com o Toyota #12 da 23XI Racing em San Diego. O campeonato de pilotos segue liderado por Tyler Reddick, com 716 pontos, seguido de perto por Denny Hamlin, com 708, e Ryan Blaney, com 583.
Vale lembrar que esta etapa marca o início da In-Season Challenge, uma disputa interna de meio de temporada que vai até a passagem pelo oval de Indianápolis, no fim de julho.
Na O'Reilly Series, Austin Hill, com o Chevrolet #21 da Richard Childress Racing, venceu na última etapa, em San Diego. Justin Allgaier pode ter ido mal na semana passada, mas segue líder com uma certa forma. O piloto de Illinois tem 847 pontos, seguidos por Jesse Love, com 623, e Corey Day, com 609.
As atividades começam no sábado (27) com a O'Reilly Series e a Pit Boss / FoodMaxx 250. A largada está marcada para 18h30. Assista aqui!
No domingo (28), às 16h30 acontece a Toyota / Save Mart 350 da NASCAR Cup. A jornada começa meia-hora antes, às 16h. Assista aqui!
A transmissão conta com a narração de Sergio Lago, a 'voz da NASCAR' no Brasil, e comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR do Motorsport.com. Se inscreva!
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