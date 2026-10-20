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NASCAR Cup Talladega II

Motorsport.com transmite NASCAR em Talladega; saiba horários e como assistir

Categoria retorna para o icônico superspeedway para a reta final do 'Chase'; Motorsport.com exibe todas as corridas na PhizTV

Redação Motorsport.com
Publicado:
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Bubba Wallace, 23XI Racing, Ross Chastain, Trackhouse Racing

Bubba Wallace, 23XI Racing, Ross Chastain, Trackhouse Racing

Foto de: Sean Gardner - Getty Images

A NASCAR volta para o Talladega Superspeedway para a oitava etapa do Chase da Cup Series, a sétima da O'Reilly Series e a quinta da Truck Series. O Motorsport.com transmite todas as provas na icônica pista na plataforma PhizTV

O editor recomenda:

Na NASCAR Cup, Tyler Reddick, com o Toyota #45 da 23XI, encerrou a seca de seis meses e venceu a corrida de Phoenix. Mesmo abandonando a prova, Kyle Larson segue na liderança do campeonato, com 2370 pontos, seguido de Christopher Bell, com 2365, e Chase Briscoe, com 2346.

Na última etapa da O'Reilly Series, também em Phoenix, a vitória ficou com Jesse Love, com o Chevrolet #2 da Richard Childress Racing, assumindo a ponta do campeonato, com 2367 pontos. Justin Allgaier e Corey Day completam o top 3, com 2331 e 2328, respectivamente.

Já na última etapa da Truck Series, em Phoenix, a vitória ficou com Kaden Honeycutt, com a picape Toyota #11 da TRICON Garage. O próprio Honeycutt segue na liderança, com 2323 pontos. Layne Riggs é o vice-líder, com 2284, enquanto Christian Eckes é o terceiro, com 2211.

As ações da NASCAR em Talladega começam com a prova da Truck Series, a Love's RV Stop 225, que começa às 17h de sexta-feira (23). Assista aqui!

A prova da O'Reilly Series em Talladega, a The Progress Group 250, acontece neste sábado (24), às 16h30. Assista aqui!

No domingo (25), às 15h, acontece a YellaWood 500 da NASCAR Cup. A jornada começa meia-hora antes, às 14h30. Assista aqui!

A transmissão conta com a narração de Sergio Lago, a 'voz da NASCAR' no Brasil, e comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR do Motorsport.com. Se inscreva!

Categoria

Dia

Horário

Corrida

NASCAR Truck Series

Sexta-feira (23/10)

17h

Love's RV Stop 225

NASCAR O'Reilly Auto Parts Series

Sábado (24/10)

16h30

The Progress Group 250

NASCAR Cup Series

Domingo (25/10)

15h00

YellaWood 500

Sky: DIOGO deve ser CONFIRMADO na HRC em BREVE! Ordens da APRILIA pró-MARTÍN vs MARC? Austrália e +

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