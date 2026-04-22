A NASCAR Cup visita neste fim de semana uma das pistas mais icônicas de seu calendário, com a prova no mítico Talladega Superspeedway neste domingo (26), junto da prova da O'Reilly Series no sábado (25).

O último vencedor da Cup Series foi Tyler Reddick, com o Toyota #45 da 23XI Racing, no Kansas. Ele lidera com 457 pontos, contra 352 de Denny Hamlin e 337 de Ryan Blaney.

Na O'Reilly, Taylor Gray, com o Toyota #54 da Joe Gibbs Racing, venceu sua primeira na temporada no último fim de semana. No entanto, o veterano Justin Allgaier segue na liderança da tabela, com 520 pontos, seguidos por Sheldon Creed, com 389, e Jesse Love, com 371.

No sábado (25), a O’Reilly Auto Parts Series estará a todo vapor a partir das 16h, com a Ag-Pro 300. Assista aqui!

No domingo (26), às 16h acontece a Jack Link's 500 da NASCAR Cup, com transmissão ao vivo do canal do Motorsport.com na PhizTV. A jornada começa meia-hora antes, às 15h30. Assista aqui!

A transmissão conta com a narração de Sergio Lago, ‘a voz’ da NASCAR no Brasil, e os comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR do Motorsport.com.

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