Motorsport.com transmite NASCAR no Kansas; saiba horários e como assistir
Retorno da O'Reilly Series e NASCAR Cup às pistas de uma milha e meia terá transmissão no canal do Motorsport.com na PhizTV
A NASCAR Cup retorna às pistas tradicionais de uma milha e meia neste domingo (19), com a corrida no Kansas Speedway, junto da prova da O'Reilly Series no sábado (18).
O último vencedor da Cup Series foi Ty Gibbs, com o Toyota #54 da Joe Gibbs Racing, em Bristol. No entanto, Tyler Reddick continua como a grande força da temporada 2026 da NASCAR Cup, com 386 pontos no campeonato de pilotos, seguido por Ryan Blaney, com 324, e Denny Hamlin, com 300.
Na O'Reilly, Connor Zilisch, com o Chevrolet #1 da JR Motorsport, venceu a corrida no 'Último Grande Coliseu'. No entanto, o veterano Justin Allgaier segue na liderança da tabela, com 470 pontos, seguidos por Sheldon Creed, com 340, e Jesse Love, com 324.
No sábado (18), a O’Reilly Auto Parts Series estará a todo vapor a partir das 20h, com a Kansas Lottery 300. Assista aqui!
No domingo (19), às 15h acontece a AdventHealth 400 da NASCAR Cup, com transmissão ao vivo do canal do Motorsport.com na PhizTV. A jornada começa meia-hora antes, às 14h30. Assista aqui!
A transmissão conta com a narração de Sergio Lago, ‘a voz’ da NASCAR no Brasil, e os comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR do Motorsport.com.
MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +
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