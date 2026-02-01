Pular para o conteúdo principal

NASCAR Cup Cook Out Clash at Bowman Gray

NASCAR adia Clash novamente por causa da neve; corrida será na quarta-feira

Prova será às 20h do dia quatro de fevereiro; Após sucesso e liderança em 2025, abertura da temporada terá cobertura do canal do Motorsport na plataforma Phiztv

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Editado:
Add as a preferred source
Bowman Gray snowfall

Snowfall at Bowman Gray Stadium

A histórica nevasca na Carolina do Norte obrigou a NASCAR a adiar mais uma vez a corrida de pré-temporada. Originalmente, o Cook Out Clash no Bowman Gray Stadium deveria ocorrer neste domingo.

Leia também:

Com um ciclone bombástico deixando vários centímetros de neve em todo o estado, a NASCAR deixou de fazer do The Clash um evento de um dia no domingo e o adiou para segunda-feira. Embora a tempestade já tenha passado e o céu esteja limpo, a neve permanece e vai levar tempo para limpar todas as estradas. 

Como resultado, a NASCAR adiou o evento mais uma vez, para quarta-feira, atrasando-o mais dois dias, enquanto Winston-Salem e o resto da Carolina do Norte aguardam que as temperaturas voltem a subir acima de zero.

“Devido aos impactos do inverno histórico em toda a região da Carolina do Norte, o #CookOutClash foi remarcado para quarta-feira, 4 de fevereiro”, dizia um comunicado no circuito. "A NASCAR continua trabalhando em estreita colaboração com a cidade de Winston-Salem e o Departamento de Transportes da Carolina do Norte. Agradecemos sua paciência enquanto trabalhamos para realizar um evento seguro".

E após grande sucesso da NASCAR na Pictv, o Motorsport.com volta com tudo para a transmissão do Clash. Nesta quarta, às 20h, horário de Brasília, no lendário Bowman Gray Stadium, desta vez na plataforma Phiztv. A narração ficará por conta de Sergio Lago, considerado a ‘voz da NASCAR’ no Brasil, com os comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR no Motorsport.com.

Para assistir e ter a melhor experiência possível, com interações com a transmissão, a plataforma Phiztv oferece um cadastro simples e rápido. Para isso, basta acessar phiztv.com/motorsport.

Nova programação do Clash para quarta-feira, 4 de fevereiro

15h30min  — Treinos e classificação 

18h30min  — Last chance qualifier (repescagem)

20h : Corrida

*Horários de Brasília

Clique aqui para assistir ao CLASH ao vivo! 

 

