NASCAR adia Clash novamente por causa da neve; corrida será na quarta-feira
Prova será às 20h do dia quatro de fevereiro; Após sucesso e liderança em 2025, abertura da temporada terá cobertura do canal do Motorsport na plataforma Phiztv
A histórica nevasca na Carolina do Norte obrigou a NASCAR a adiar mais uma vez a corrida de pré-temporada. Originalmente, o Cook Out Clash no Bowman Gray Stadium deveria ocorrer neste domingo.
Com um ciclone bombástico deixando vários centímetros de neve em todo o estado, a NASCAR deixou de fazer do The Clash um evento de um dia no domingo e o adiou para segunda-feira. Embora a tempestade já tenha passado e o céu esteja limpo, a neve permanece e vai levar tempo para limpar todas as estradas.
Como resultado, a NASCAR adiou o evento mais uma vez, para quarta-feira, atrasando-o mais dois dias, enquanto Winston-Salem e o resto da Carolina do Norte aguardam que as temperaturas voltem a subir acima de zero.
“Devido aos impactos do inverno histórico em toda a região da Carolina do Norte, o #CookOutClash foi remarcado para quarta-feira, 4 de fevereiro”, dizia um comunicado no circuito. "A NASCAR continua trabalhando em estreita colaboração com a cidade de Winston-Salem e o Departamento de Transportes da Carolina do Norte. Agradecemos sua paciência enquanto trabalhamos para realizar um evento seguro".
E após grande sucesso da NASCAR na Pictv, o Motorsport.com volta com tudo para a transmissão do Clash. Nesta quarta, às 20h, horário de Brasília, no lendário Bowman Gray Stadium, desta vez na plataforma Phiztv. A narração ficará por conta de Sergio Lago, considerado a ‘voz da NASCAR’ no Brasil, com os comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR no Motorsport.com.
Para assistir e ter a melhor experiência possível, com interações com a transmissão, a plataforma Phiztv oferece um cadastro simples e rápido. Para isso, basta acessar phiztv.com/motorsport.
Nova programação do Clash para quarta-feira, 4 de fevereiro
15h30min — Treinos e classificação
18h30min — Last chance qualifier (repescagem)
20h : Corrida
*Horários de Brasília
Clique aqui para assistir ao CLASH ao vivo!
