NASCAR adia Clash para segunda-feira à noite por causa da neve

Prova será às 20h do dia dois de fevereiro; Após sucesso e liderança em 2025, abertura da temporada terá cobertura do canal do Motorsport na plataforma Phiztv

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Editado:
Bowman Gray

A NASCAR anunciou neste sábado (31) que o Clash acontecerá na segunda-feira, dois de fevereiro, devido a uma nevasca no Bowman Gray Stadium, na Carolina do Norte. A prova estava programada para amanhã (01) e, embora não deva haver muita neve no domingo, temperaturas permanecerão abaixo de zero e a sensação térmica poderá chegar a um dígito.

Leia também:

Como resultado, os organizadores da NASCAR remarcaram o evento para segunda-feira a noite. Nesse dia, a temperatura máxima chegará a 4°C e mínima de -7°C, e não há previsão de mau tempo. Não estará quente, mas será muito melhor do que se eles tivessem seguido com o plano de realizar a corrida no domingo.

“Devido aos impactos do clima de inverno perto do Bowman Gray Stadium, o Cook Out Clash foi adiado para segunda-feira, 2 de fevereiro”, informou um comunicado do circuito. “A NASCAR continua trabalhando em estreita colaboração com a cidade de Winston-Salem e as autoridades da Carolina do Norte sobre os impactos do clima na cidade e na região circundante para realizar um evento seguro". 

E após grande sucesso da NASCAR na Pictv, o Motorsport.com volta com tudo para a transmissão do Clash. Nesta segunda, às 20h, horário de Brasília, no lendário Bowman Gray Stadium, desta vez na plataforma Phiztv. A narração ficará por conta de Sergio Lago, considerado a ‘voz da NASCAR’ no Brasil, com os comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR no Motorsport.com.

Para assistir e ter a melhor experiência possível, com interações com a transmissão, a plataforma Phiztv oferece um cadastro simples e rápido. Para isso, basta acessar phiztv.com/motorsport.

Nova programação para segunda-feira, 2 de fevereiro

12h — Portões abertos

13h  — Treinos e classificação 

18h30min  — Last chance qualifier (repescagem)

20h — Corrida 

*Horários de Brasília 

A NASCAR não realizará as corridas eliminatórias e os 20 melhores classificados irão direto para a corrida principal. As 21ª e 22ª posições no grid serão concedidas aos dois primeiros colocados na repescagem, e a 23ª e última posição irá para o melhor colocado no campeonato de 2025 que não conseguiu se classificar para a corrida.

Clique aqui para assistir ao CLASH ao vivo! 

