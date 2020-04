Coronavírus força NASCAR a adiar estreia de novo carro para 2022

O novo carro da NASCAR Cup Series, que deveria substituir o atual modelo Gen-6, deveria aparecer pela primeira vez na Daytona 500 de 2021. A pandemia provocada pelo novo coronavírus mudou esses planos.

O lançamento do carro foi adiado um ano, até a temporada de 2022.

"Devido aos desafios relacionados à pandemia de coronavírus, a estreia do carro Next Gen será adiada até 2022", disse John Probst, vice-presidente sênior de inovação da NASCAR. "A decisão foi tomada em colaboração com os fabricantes e donos das equipes. Continuaremos a desenvolver o Next Gen, e um cronograma de testes será compartilhado quando mais informações estiverem disponíveis.”

A NASCAR adiou sete provas até agora, com a corrida de Martinsville, no dia 9 de maio, sendo o próximo compromisso da categoria, mas devido a uma ordem de permanência em casa do governador da Virgínia, Ralph Northam, o evento está colocado em dúvida.

