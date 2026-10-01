NASCAR altera pacote aerodinâmico e segmentos para Talladega
Prova no icônico circuito acontece no dia 25 de outubro, Motorsport.com transmite categoria na PhizTV
Foto de: David J. Griffin - Icon Sportswire - Getty Images
A NASCAR anunciou, nessa quinta-feira (01), mudanças no pacote aerodinâmico dos carros e no número de voltas de segmento para a YellaWood 500, próxima corrida da Cup Series na icônica pista de Talladega que acontece no dia 25 de outubro.
As mudanças fazem parte das medidas para aumentar a competitividade nos Superspeedways, iniciadas na corrida noturna de Daytona, a última prova da temporada regular da NASCAR Cup.
O spoiler do carro em Talladega passará de 4 polegadas (10,16 cm), padrão utilizado em Daytona, para 3,5 polegadas (8,89 cm).
Segundo a categoria, a mudança, em conjunto com a redução na potência do motor de 510cv para 465cv em superspeedways, tem o objetivo de dar aos pilotos melhor dirigibilidade nas corridas típicas dos velozes circuitos.
Além disso, a NASCAR anunciou que a corrida em Talladega, que será a oitava rodada do Chase, fase final da temporada 2026, terá a mesma distribuição de voltas da primeira prova do ano na pista, a Jack Link’s 500, com 98 giros no primeiro segmento e 45 no segundo e no terceiro estágio.
"A alteração no formato das etapas visa coibir a tática de economia de combustível e, em vez disso, incentivar disputas de pé embaixo até a linha de chegada.
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