A NASCAR anunciou nesta sexta-feira (20) uma série de mudanças no regulamento da Cup Series para 2027, com destaque para o aumento gradual da potência dos motores. A principal novidade será a adoção de 750 cavalos nos ovais intermediários, enquanto os circuitos curtos poderão receber motores de até 800 cavalos, dependendo dos resultados de uma avaliação prevista para o início da temporada.

A primeira alteração entrará em vigor na Coca-Cola 600, disputada no Charlotte Motor Speedway, quando os carros passarão dos atuais 670 para 750 cavalos nos circuitos que utilizam o pacote aerodinâmico intermediário. Uma semana antes, a NASCAR aproveitará a All-Star Race, em North Wilkesboro, para experimentar uma configuração de 800 cavalos, superando os 750 utilizados atualmente nas pistas curtas.

O desempenho dos motores e a qualidade das disputas durante a corrida de exibição serão analisados antes de uma decisão definitiva. Caso os resultados sejam considerados satisfatórios, a configuração de 800 cavalos poderá ser introduzida nas demais provas com o pacote de circuitos curtos a partir da corrida noturna de Bristol.

A NASCAR também confirmou a retirada dos chamados splitter stuffers, componentes aerodinâmicos instalados na parte inferior dianteira dos carros, em todas as corridas de circuitos curtos e mistos.

Photo by: Building Speed

Apesar das alterações, a categoria não pretende desenvolver uma nova geração de carros neste momento. O CEO da NASCAR, Steve O'Donnell, destacou recentemente que a prioridade é aperfeiçoar o modelo atual, preservando a sustentabilidade financeira das equipes e fabricantes. Segundo o dirigente, a chegada da Dodge e o interesse de outras montadoras reforçam a importância de manter uma plataforma competitiva e economicamente viável.

O pacote de atualizações para 2027 também inclui mudanças na classificação para Daytona e Talladega, que passarão a ter apenas uma rodada de tomadas de tempo. A NASCAR prepara ainda uma configuração específica para essas sessões, com a expectativa de que os carros ultrapassem os 320 km/h. Em caso de cancelamento da classificação, a ordem de largada será determinada pela classificação dos proprietários no campeonato, com exceção da Daytona 500.

Outra mudança envolve os procedimentos para corridas em ovais com pista molhada. Os chefes de equipe terão autonomia para decidir quando substituir os pneus de chuva. A NASCAR também esclareceu os limites de pista após a controvérsia envolvendo Kyle Larson em Talladega, além de atualizar regras relacionadas à participação dos pilotos nas etapas e às penalidades aplicáveis às categorias nacionais.

Com o novo regulamento, a NASCAR pretende avançar no desenvolvimento do Next Gen sem recorrer a uma reformulação completa do carro, apostando no aumento de potência e em ajustes aerodinâmicos para melhorar as disputas na pista.

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