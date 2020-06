NASCAR anuncia calendário revisado até início de agosto

A NASCAR anunciou nesta quinta-feira a sequência do calendário modificado por causa da crise ocasionada pelo novo coronavírus. Esta é a terceira revisão, que vai de 26 de junho a 2 de agosto, com provas em Pocono, Indianapolis, Kentucky, Texas, Kansas e New Hampshire.

O cronograma inclui sete corridas da Cup Series, seis da Xfinity Series, cinco da Truck Series e três da ARCA.

Além disso, a All-Star Race foi remarcada para quarta-feira, 15 de julho e permanecerá no Charlotte Motor Speedway.

A rodada dupla em Pocono, com as corridas da Cup Series em dias consecutivos, permanece como planejado originalmente.

Data Pista Categoria Distância Horário(Brasília) Sexta-feira, 26 de junho Pocono ARCA Menards 200 mi 7 p.m. Sábado, 27 de junho Pocono Gander Trucks 150 mi 1:30 p.m. Sábado, 27 de junho Pocono Cup 325 mi 4:30 p.m. Domingo, 28 de junho Pocono Xfinity 225 mi 1:30 p.m. Domingo, 28 de junho Pocono Cup 350 mi 5 p.m. Sábado, 4 de julho Indianápolis Xfinity 151 mi 4 p.m. Domingo, 5 de julho Indianápolis Cup 400 mi 5 p.m. Quinta-feira, 9 de julho Kentucky Xfinity 200 mi 9 p.m. Sexta-feira, 10 de julho Kentucky Xfinity 300 mi 9 p.m. Sábado, 11 de julho Kentucky Gander Trucks 225 mi 2 p.m. Domingo, 12 de julho Kentucky Cup 400 mi 3:30 p.m. Quarta-feira, 15 de julho Charlotte ARCA Menards 150 mi 5 p.m. Quarta-feira, 15 de julho Charlotte Cup (All-Star Open) TBA 8 p.m. Quarta-feira, 15 de julho Charlotte Cup (All-Star Race) TBA 9:30 p.m. Sábado, 18 de julho Texas Xfinity 300 mi 4 p.m. Sábado, 18 de julho Texas Gander Trucks 250 mi 9 p.m. Domingo, 19 de julho Texas Cup 501 mi 4 p.m. Quinta-feira, 23 de julho Kansas Cup 400 mi 8:30 p.m. Sexta-feira, 24 de julho Kansas Gander Trucks 200 mi 8 p.m. Sexta-feira, 24 de julho Kansas ARCA Menards 150 mi 11 p.m. Sábado, 25 de julho Kansas Gander Trucks 200 mi 2:30 p.m. Sábado, 25 de julho Kansas Xfinity 250 mi 6 p.m. Domingo, 2 de agosto New Hampshire Cup 318 mi 4 p.m.

